Ceļu remontdarbi visā Latvijā: 64 posmos ieviesti satiksmes ierobežojumi
Valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk Latgales reģionā, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas (A6) no Gosporiem līdz Nīcgalei, kā arī Daugavpils apvedceļa (A14) mezglā un posmā līdz Sventei.
Savukārt lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir uz autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) no Vecpiebalgas līdz Madonai, kā arī uz autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) no Litenes līdz Balviem. Tāpat arī uz autoceļa Bauska-Aizkraukle (P87) no Ozolaines līdz Bārbelei, uz autoceļa Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114) no Priekules līdz Lietuvas robežai, uz autoceļa Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka (P131) no Tukuma līdz Ķesterciemam, uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Krapes krustojuma līdz Koknesei un uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Kranciema karjera līdz Avārijas brigādes parkam.
Plānojot braucienus, LVC aicina rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā. Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļu remontdarbiem ir publicēti kartē LVC mājaslapā "lvceli.lv/#kartes".