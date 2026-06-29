Karstā laika dēļ norīkos papildu vilcienu reisus uz Jūrmalu
Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", šodien norīkos papildu piecus vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu, informēja uzņēmums.
Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no plkst. 10 līdz 20.
Uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora.
Pasažieriem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus.
Tāpat uzņēmumā skaidro, ka ļoti karstās dienās sakarst ne tikai gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes. Lai nodrošinātu drošu satiksmi, atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi, tāpēc iespējami nelieli kavējumi.
"Vivi" mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Šodien daudzviet valstī gaidāms ļoti stiprs karstums. Gaiss iesils līdz plus 31, plus 35 grādiem.
Kā ziņots, 2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS "Latvijas dzelzceļš" veiktajām funkcijām.