Arī pirmdien gaidāms stiprs karstums
Foto: Paula Čurkste/LETA
Kaķis.
Sabiedrība

Arī pirmdien gaidāms stiprs karstums

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Arī pirmdien Latvijā gaidāms stiprs karstums, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC).

Arī pirmdien gaidāms stiprs karstums ...

Dienā gaidāms lielākoties saulains un sauss laiks, brīžiem debesīs varēs manīt kādu mākoni.

Vējš turpinās pūst lēni, un daudzviet valstī gaidāms stiprs karstums, vietām pat ļoti stiprs - gaiss iesils līdz +27…+32 grādiem, savukārt piekrastē būs vēsāk - tur +23…+26 grādi. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts, uzsver LVĢMC.

Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +28…+30 grādiem.

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