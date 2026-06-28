Valsts policija
112
Vakar 23:48
Meklē Iļju Vereniču, kurš pazudis kopš 22. jūnija. Iespējams, devies uz ārzemēm
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2002. gadā dzimušo Iļju Vereniču.
Vīrietis šī gada 22. jūnijā ap plkst. 23.30 izgāja no adreses Olainē, Stacijas ielā un līdz šim brīdim nav zināma viņa iespējamā atrašanās vieta, kā arī nav izslēgts, ka varēja doties uz ārzemēm.
Pazīmes: augums 180 cm, vidējas miesas būves, tumšiem īsiem matiem. Bija ģērbies baltā T-kreklā, baltā jakā, kājās balti sporta apavi. Iespējams drēbes šobrīd jau nomainītas uz citām. Īpašās pazīmes – uz rokas rēta, sejas kreisajā pusē deniņu apvidū dzimumzīme, uz krūtīm uztetovēti krusti. Vīrietim ir veselības problēmas, izvairās no cilvēkiem.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67950255, 67085938!