Valmiera gatavojas vērienīgām svinībām: četru dienu garumā atzīmēs pilsētas 743. dzimšanas dienu
No 23. līdz 26. jūlijam Valmiera ietērpsies svētku rotā, atzīmējot savu 743. jubileju. Pilsētas iedzīvotājus un viesus sagaida piesātināta programma, kurā apvienoti gan emocionāli muzikāli priekšnesumi un kultūras baudījums, gan sportiskas aktivitātes visai ģimenei.
Svinību maratons sāksies jau 23. jūlijā plkst. 18.00 Vecpuišu parkā ar īpašu brīvā mikrofona koncertu, kurā par muzikālo dāvanu pilsētai rūpēsies gan solo mākslinieki, gan dažādi ansambļi.
Piektdiena, 24. jūlijs, galvenā skatuve
Pēc svētku gājiena (ap plkst. 20.30) uz galvenās skatuves ar svētku uzrunu sagaidīsim Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku. Koncertu atklās Katrīna Dimanta un grupa “Zeltrači”. Viņi dāvinās neizsīkstošu enerģiju un lielu prieku. Katrīnas muzikālie stāsti nav iedomājami bez viņas grupas “Zeltrači” – brīnišķīgu mūziķu komandas. Skanēs Katrīnas oriģinālmūzika, kas atklāj viņas dvēseles stāstus, kā arī skaistas un mīļas tautasdziesmu apdares. Vakara turpinājumā īsta dzimšanas dienas noskaņa grupas “Citi Zēni” vadībā. Viņi ir saņēmuši Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu “Zelta Mikrofons” par dziesmu “Limuzīns uz krīta”, uzvarējuši šovā “Muzikālā banka 2022” ar dziesmu “Lieka štuka” un pārstāvējuši Latviju Eirovīzijā 2022. gadā ar dziesmu “Eat your salad”. Šīs un vēl citas dziesmas skanēs Valmieras dzimšanas dienā.
Ballītes noskaņu piektdienas vakarā turpinās DJ Alexx Rea. Viņš par sevi saka: “Savējais – valmierietis. Mūzika ir mana dzīve, publikas emocijas ir mans lādiņš, spēlēju deju ritmus, kas liek kustēties pat visslinkākajiem dejotājiem.”
“Harmonija brīvdabā” Vecpuišu parkā 24. jūlijā
Īpašu noskaņu aicinām baudīt piektdien arī Vecpuišu parkā. Kā pirmais plkst. 21.00 uz skatuves kāps Valmieras teātra aktieru “Tarakānu ansamblis”. Reiz spēlējuši draugu kāzās, jau lielākā pulkā kurinājuši ballīti Valmieras vasaras teātra festivālā, “Tarakānu ansamblis” tagad būs satiekams uz Valmieras dzimšanas dienas skatuves. Viņi klātesošos priecēs ar jaunu programmu, jo katrs notikums ir jaunas programmas vērts.
Plkst. 22.20 par harmoniju brīvdabā Vecpuišu parkā rūpēsies grupa “Rīgas Modes”. Grupas dziesmas un albumus atzinīgi novērtējuši kritiķi, bet savos koncertos Modes apvieno popmūzikas glamūrīgumu, melanholiskās notis un rokenrola enerģiju. “Rīgas Modes” ir mūzika tiem, kuri ir jauni vai jūtas jauni sirdī. Pusnaktī uz “Harmonija brīvdabā” skatuves kāps oldschool rock’n’roll grupa “Quickstrike”, kas pazīstama ar ugunīgu skatuves šovu, spilgtu harismu un īstu rokenrola temperamentu. Grupas koncerti izceļas ar muzikālu meistarību un pārliecinošu skatuves klātbūtni. Šis būs perfekts vakars oldschool rokenrola cienītājiem.
Sestdiena, 25. jūlijs
Jau ierasts, ka Valmieras dzimšanas dienas sestdiena sākas ar modināšanu. No plkst. 8.30 līdz 10.30, piestājot dažādās vietās Valmierā, skanēs lustīga un ritmiska mūzika, kas palīdzēs pamosties un aicinās posties Valmieras dzimšanas dienas svinībām.
Plkst. 12.00 uz galvenās skatuves sagaidīsim Baltijas valstu tautas deju kolektīvu koncertu “Saules gaismā”. Šī satikšanās dāvinās gaišumu, kas mūs vieno caur deju rakstiem, tautas tērpu krāšņumu un mūsu kopīgajām tradīcijām. Vienotā dejas solī satiksies dažādu paaudžu dejotāji – no azartiskiem bērniem un jauniešiem līdz pieredzes bagātiem dejotājiem. Koncertā piedalīsies TDA “Gauja” sastāvi un viņu draugi no Lietuvas un Igaunijas: Šauļu (Lietuva) bērnu deju kolektīvs “Šermukšnele” un senioru deju kolektīvs “Kalatinis”, Tartu Universitātes (Igaunija) TDA “Rahvakunsti” ar bērnu, jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīviem. Plkst. 20.00 Valmieras dzimšanas dienā uz galvenās skatuves sagaidīsim Ivo Fominu. Skanēs gan jaunās dziesmas, gan arī iemīļotie skaņdarbi – “Nekas jau nebeidzas”, “Putni bez spārniem”, “Vēlreiz” un citas dziesmas, kas gadu gaitā kļuvušas par neatņemamu Ivo Fomina koncertu sastāvdaļu. Tas būs koncerts bez kompromisiem un ar īstu roka enerģiju, kur galvenais ir dzīva rokmūzika un emocijas.
Vakaru turpinās hip-hop mūziķis un tekstu autors Fiņķis, kurš pēdējos gados kļuvis par vienu no karstākajiem vārdiem pašmāju mūzikā. Savā daiļradē viņš neiederas tradicionālajos žanra rāmjos – viņa mūzika ir daudzslāņaina pasaule, kurā mūsdienu dzeja satiekas ar elektroniku un indie estētiku. Lielisko ballītes noskaņu turpinās duets “Bujāns” – mūziķi Intars Busulis un Reinis Sējāns. Viņi aicina svinēt Valmieras dzimšanas dienu kopā un priecēs klausītājus ar saviem oriģinālhitiem “Tu esi labākais”, “Masku faktors”, “Es Tev šodien teikšu jā” un citiem. Dueta enerģiskā un sirsnīgā uzstāšanās ļaus smelties iedvesmu labiem darbiem un patiesi izbaudīt mirkli.
Sestdienas izskaņā ballīte ar DJ Alexx Rea. Šīberē Vecpuišu parkā!
Jau ierasts, ka Valmieras dzimšanas dienas sestdienā Vecpuišu parku pārņem šīberēšana. 25. jūlijā no plkst. 17.00 skanēs Valmieras pilsētas koru koncerts “Visapkārt zeme zied”. Godinot Raimondu Paulu skaistajā dzīves jubilejā, arī Valmierā izskanēs Maestro mūzikas koncerts – tā būs sadziedāšanās ar tautā iemīļotām, visiem zināmām un līdzi dziedamām dziesmām. Koncerta pavadošā grupa Līgas Ivānes vadībā.
Pēc tam (ap plkst. 19.00) šīberēšana būs Igauņu ģimenes pārziņā. Valmierā dzirdēsim programmu “Tu munā sirsneņā”. Igauņu ģimene izpildīs latgaliešu tautasdziesmas, latviešu ziņģes un oriģinālkompozīcijas. Vakara izskaņā (ap plkst. 20.30) Vecpuišu parkā būs zaļumballe ar muzikālo apvienību “Vēja radītie”. Ikviens aicināts ļauties dejai un baudīt vakaru, jo “Vēja radītie” ir mūzika lieliskām ballītēm.
Svētdiena, 26. jūlijs, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca
Valmieras dzimšanas dienas svētku izskaņā klausītājus priecēs brīnišķīgs X Vēsturisko ērģeļu svētku “Latvija – ērģeļu zeme” koncerts “Francijas sapņi un Maestro mūzika. Frīdriha Ladegasta ērģelēm Valmierā – 140”, kas plkst. 14.00 skanēs Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā. Muzicēs operdziedātāja Ilona Bagele un ērģelniece Ilona Birģele. Programmā: N. de Griņī, G. Forē, S. Franks, L. Belmans, Z. Bizē, R. Pauls.
Izkustēšanās Valmieras dzimšanas dienā
Valmieras dzimšanas dienai sākam gatavoties laikus – piedalies izaicinājumā “7 = 4 nedēļas + 3 dienas”, 4 nedēļās un 3 dienās krājot kilometrus un punktus! No 22. jūnija līdz 23. jūlijam ikviens dalībnieks var krāt kilometrus sev ērtā veidā – ejot, skrienot vai braucot ar velosipēdu. Galvenais mērķis ir kustēties, būt aktīvam un kopīgi veidot veselīga dzīvesveida svētkus visā Valmieras novadā. Katrs veiktais kilometrs pārtaps aktīvajos punktos, ļaujot sekot līdzi savam progresam un sacensties draudzīgā gaisotnē ar citiem dalībniekiem. Nav svarīgi, vai esi pieredzējis sportists vai tikai sāc savu kustības ceļu – svarīgākais ir piedalīties un izbaudīt kustības prieku. Pēc izaicinājuma noslēguma aktīvākie dalībnieki tiks godināti Valmieras dzimšanas dienas svētku laikā.
Aktivitātes mazākajiem dzimšanas dienas svinētājiem
Valmieras dzimšanas dienas sestdienā, 25. jūlijā, Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” dārzā no plkst. 11.00 līdz 14.00 valdīs draudzīga, aktīva un ģimeniska svētku atmosfēra, kur ikviens atradīs sev piemērotu nodarbi. Būs iespēja iepazīt “Vinda” pulciņu darbību un piedalīties dažādās radošās, tehniskās un sportiskās aktivitātēs. Apmeklētājus priecēs auto modeļu bagiju pulciņa paraugdemonstrējumi, būs iespēja izmēģināt galda hokeju, kā arī piedalīties citās aizraujošās aktivitātēs bērniem un jauniešiem. Svētku atmosfēru papildinās “Vinda” jauno mūziķu uzstāšanās, kā arī mazo vokālistu ansambļa priekšnesumi. Dārza teritorijā būs pieejamas arī partneru aktivitāšu zonas, kur apmeklētāji varēs iesaistīties dažādās radošās, izklaidējošās un interaktīvās nodarbēs.