Pikets par "Drošu pārbrauktuvi"
Automātiskās paceļamās barjeras pie dzelzceļa pārbrauktuvēm var uzstādīt arī gājējiem un velobraucējiem, pie Imantas dzelzceļa pārbrauktuves notikušajā piketā "Drošu pārbrauktuvi" ...
FOTO: pēc traģēdiju virknes Imantā pieprasa barjeras arī gājējiem: ja rīcības nebūs, būs tiesa
Automātiskās paceļamās barjeras pie dzelzceļa pārbrauktuvēm var uzstādīt arī gājējiem un velobraucējiem, sestdien pie Imantas dzelzceļa pārbrauktuves notikušajā piketā "Drošu pārbrauktuvi" uzsvēra biedrības "Pilsēta cilvēkiem" pārstāvji.
"Pilsēta cilvēkiem" pārstāvji norādīja, ka piketa mērķis ir pievērst sabiedrības un atbildīgo institūciju uzmanību nepieciešamībai steidzami uzlabot Imantas pārbrauktuves drošību, lai pie pārbrauktuves tiktu uzstādītas automātiskās paceļamās barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Viņu ieskatā šāds risinājums jau ir ierasta prakse daudzviet Eiropā vietās ar intensīvu satiksmi.
"Mēs uzskatām, ka automātiskās paceļamās barjeras nav tikai automašīnu privilēģija. Tās var uzstādīt arī gājējiem un velobraucējiem, lai cilvēkiem būtu gan ērtāk, gan drošāk šķērsot pārbrauktuvi," sacīja piketa organizators.
Viņš uzsvēra, ka biedrība par šo jautājumu vairākkārt vērsusies gan AS "Latvijas dzelzceļš", gan Rīgas domē, taču pagaidām vēlamais risinājums nav ieviests. Ja pašvaldība neatsauksies aicinājumiem, biedrība ir gatava vērsties tiesā.
Biedrības "Pilsēta cilvēkiem" valdes priekšsēdētājs Brunis Mārtiņš Ķibilds pauda pārliecību, ka Imantas pārbrauktuvē iecerētais risinājums varētu kalpot par paraugu arī citām vietām Latvijā.
Piketā pulcējās aptuveni 15 cilvēki. Piketa dalībnieki turēja plakātus ar uzrakstiem "Dzīvības glābt ir par dārgu - tiesāties pret iedzīvotājiem pa kabatai", "Barjeras maksā mazāk nekā cilvēku dzīvības" un "Barjera drošībai = nav budžetā, advokāti tiesu darbiem = nauda atradīsies". Akcijā bija izveidota arī simboliska paštaisīta barjera ar uzrakstu "Mani LDz nevar atļauties".
Biedrība iepriekš norādījusi, ka Rīgas dome nerīkojas un neuzlabo satiksmes drošību uz pārbrauktuves. Pretēji vairākkārtējiem aicinājumiem līdz šim, biedrības ieskatā, nav veikti būtiski pasākumi, kas varētu novērst traģēdijas nākotnē.
Kā vēstīts, astoņu mēnešu laikā uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves vai tās tuvumā notikuši divi traģiski negadījumi. 2025. gada 1. oktobrī, šķērsojot pārbrauktuvi ar elektroskrejriteni, zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, savukārt 2026. gada 7. jūnijā netālu no pārbrauktuves vilciens nāvējoši traumēja vīrieti.
Biedrība "Pilsēta cilvēkiem" aicinājusi līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā.
Biedrība uzskata, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Tādējādi vilciena tuvošanās laikā tiktu bloķēta ne tikai autosatiksme, bet arī gājēju un velosipēdistu kustība.
AS "Latvijas dzelzceļš" biedrības prasību esot noraidījis, uzskatot pašlaik uzstādītos gājēju labirintus par pietiekamu drošības risinājumu.
Biedrība izvērtējusi situāciju un iesniegusi iesniegumu Rīgas pilsētas izpilddirektoram par bezdarbību.