Lūdz palīdzību jaunietes meklēšanā: jau teju divas nedēļas bezvēsts pazudusi Nikola Pocjus no Olaines
Valsts policija lūdz iedzīvotāju palīdzību bezvēsts prombūtnē esošās 2008. gadā dzimušās Nikolas Pocjus meklēšanā.
Jauniete šī gada 16. jūnija rītā ap pulksten 9.00 izgāja no savas uzturēšanās adreses Olainē, un līdz pat šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma.
Iespējams, meitene devusies uz Rīgu vai Jelgavavu un šobrīd atrodas tur.
Jaunietes pazīmes:
Pazudušās jaunietes augums ir 162 centimetri, viņa ir kalsnas miesas būves un ar melniem, gariem matiem. Kā īpašas pazīmes VP min rētas uz rokām un kājām, kā arī pīrsingu nabā.
Pazušanas brīdī Pocjus bija ģērbusies melnā jakā ar uzrakstiem, tumšas krāsas biksēs un melnos apavos, no kuriem vienam bija baltas krāsas šņore, bet otram - violetas krāsas šņore.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112, 67950 255 vai 67085 938.