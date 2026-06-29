Indras Vilipsones kultūrpieturas: kam kultūrā pievērst uzmanību tuvākajā laikā?
Šai nedēļai esmu sakārtojusi gan atmiņas, gan gaidas, tāpēc pievienošu kultūras epizožu nosaukumus pārmaiņas pēc.
Teātra Garša
Es vēlos padalīties ar ziņu, ka no 2026. gada 19. jūnija Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā skatītājiem atkal ir iespēja sekot līdzi jaunajai Latvijas Teātra darbinieku savienības veidotā raidījuma “Teātra garša” sezonai - sarunu ciklam, kas jau vairāku gadu garumā dokumentē Latvijas teātra cilvēku domas, pieredzi un stāstus, veidojot unikālu laikmeta liecību par skatuves mākslu un tās personībām. Jāpateicas arī Borisa un Ināras Teterevu fondam, ka varam piedzīvot šādus raidījums.
Es ļoti gaidu, katru jaunu sēriju, kā nozīmīgu kultūrpieturu savā dzīvē, dažus raidījumus atzīšos, esmu skatījusies pat vairākkārt, atšķirībā no tradicionālām intervijām, “Teātra garša” piedāvā sarunas starp pašiem māksliniekiem. Bez steigas, bez iepriekš sagatavotām atbildēm un bieži vien arī bez robežām starp profesionālo un personisko.
Pavisam svaigas atmiņas par režisora Pētera Krilova un aktrises Maijas Doveikas sarunu. Paliek ļoti spilgti nospiedumu, atveras telpa domām, bet visvairāk šajā vasaras laika kopējā teātra tonalitātē, es vērtēju sarunu dalībnieku atvērtību, pozitīvismu un atklātību komunikācijā ar skatītāju. Ļoti, ļoti šo iesaku.
Kafija un cigaretes. Astrīda
Kultūrpietura, kuru pati saviem spēkiem pagarināju, cik nu spēju, stingri nosakot dienai atvēlēto lappušu skaitu. Ievas Strukas grāmatas vienmēr ir cieņpilnas, aizraujošas, viedas, tāpat kā viņas vadītie raidījumi un teātrraksti, bet šī vizuāli un saturiski tik skaistā, skaidrā un cilvēciskā grāmata par vienu no mūsu izcilākajām personībām latviešu teātrī un kino – Astrīdu Kairišu, nu patiešām pārņēma bez atlikuma kam citam. Es apstājos un paliku viņas laikā un telpā un par to esmu pateicīga. Es mazliet apskaužu, kam šis ceļojums vēl priekšā.
“Riga Contemperory”
Notikums, kurš vēl gaidīšanas svētku statusā, bet noteikti liekams kultūras kalendārā, proti, šogad “Riga Contemporary” pulcēs vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, kopā pārstāvot vairāk nekā 100 māksliniekus. Divu dienu garumā Rīgā tiksies mākslinieki, galeristi, kuratori un citi mākslas profesionāļi no visas pasaules, veidojot līdz šim nepieredzēti plašu starptautisku pārstāvniecību Baltijas reģionā. Mese būs iespēja vienuviet iepazīt vairāk nekā 250 mākslas darbus un gūt ieskatu aktuālajos laikmetīgās mākslas procesos pasaulē. Tā būs saistoša gan pieredzējušiem kolekcionāriem, gan tiem, kuri tikai sper pirmos soļus mākslas kolekcionēšanā.
Par ko, ko mums ielāgot, painteresējos pajautājot “Kim?” dibinātājai Zanei Čulkstēnai:
“Šī gada jūlijā jau otro reizi notiks starptautiska laikmetīgās mākslas mese “Riga Contemporary”, uz kuru sabrauks vairāk nekā 40 galerijas no 16 valstīm. Mums ir trīs galerijas no Ņujorkas, trīs no Čikāgas. Brauks galerijas no Tokijas, no Bratislavas, no Somijas, no Helsinkiem. Ģeogrāfiskais spektrs patiešām ir ļoti, ļoti plašs. Nav jābūt ne kolekcionāram, ne mākslas speciālistam, ir jābūt tikai nedaudz ziņkārīgam par šo tēmu, lai atnāktu un iepazītos ar vairāk nekā 100 dažādiem laikmetīgās mākslas mākslinieku darbiem.
Kaut kādā ziņā varētu uzskatīt, ka tā ir lielākā laikmetīgās mākslas izstāde gadā tikai tāpēc, ka tiek savests milzīgs skaits brīnišķīgu mākslinieku darbi. Paralēli tam visam notiks publiskā programma: vairāk nekā 40 runātāji no pasaulē ļoti zināmām institūcijām un organizācijām stāstīs gan par korporatīvajām mākslas kolekcijām, gan par digitālo mākslu, gan par to, kā māksliniekiem šobrīd iet, gan kā iet citām mākslas mesēm.
Jau pagājušajā gadā pārliecinājāmies, ka ir milzīga interese par šo visu. Mēs arī neaizmirstam mūsu mazos apmeklētājus. Būs bērnu stūrītis ar interesantu programmu. Arī pagājušogad bija brīnišķīgs laiks. Gan bērni, gan vecāki, gan seniori dzīvojās iekšā, atpūtās, vasaras krēslos ārā, uzņēma spēkus un turpināja skatīties mesi vai atgriezās nākamajā dienā. Manuprāt, tādi brīnišķīgi ļoti demokrātiski mākslas svētki patiks visiem.” Ceru, ka karstums nemazinās “kultūrjaudu”, lai skaista un notikumiem bagāta nedēļa un tiekamies!”