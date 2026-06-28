Mediķi atklāj, kas šajās dienās no svelmes cietuši visvairāk, un nosauc bīstamākās kļūdas
Aizvadītajā diennaktī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) biežāk saņēmis izsaukumus pie pārkarsušiem bērniem un jauniešiem, kuri ilgstoši uzturas ārā, kā arī cilvēkiem, kuri pārkarst nevēdinātās un sakarsušās iekštelpās.
Dienestā norādīja, ka viena no biežākajām pacientu grupām ir bērni, kuri ilgstoši uzturas ārā un nepietiekami uzņem šķidrumu. NMPD skaidroja, ka bērni nereti nejūt slāpes, tādēļ vecākiem īpaši jāseko līdzi regulārai ūdens lietošanai. Atsevišķos gadījumos bērni pārkarsuši arī peldoties baseinā, jo pastāv maldīgs priekšstats, ka atrašanās ūdenī pilnībā pasargā no karstuma ietekmes.
Tāpat NMPD saņēmis izsaukumus par jauniešiem, kuri karstā laikā ilgstoši uzturas ārā un nodarbojas ar sportu vai citām fiziskām aktivitātēm, kā rezultātā pārkarst un viņiem nepieciešama medicīniskā palīdzība.
Savukārt trešā pacientu grupa ir cilvēki, kuri pārkarst iekštelpās. NMPD uzsver, ka telpas regulāri jāvēdina un, ja iespējams, jādzesē, lai mazinātu pārkaršanas risku.