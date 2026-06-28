Ventspilī dzimušie mazuļi un viņu ģimenes tiekas ikgadējā salidojumā "Esmu dzimis Ventspilī"
Svētdien, 28. jūnijā, Ventspils Bērnu pilsētiņā jau 13. reizi norisinājās mazuļu salidojums "Esmu dzimis Ventspilī", kas vienkopus pulcēja Ventspilī dzimušos bērnus, viņu ģimenes un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas speciālistus.
Saulainajā un vasarīgi karstajā dienā pasākums aizritēja sirsnīgā un ģimeniskā noskaņā, ļaujot satikties gan slimnīcas darbiniekiem, gan ģimenēm, kuru bērni pasaulē nākuši Ventspils Dzemdību nodaļā.
Pasākuma laikā ģimenēm bija iespēja satikt gan esošos, gan bijušos Dzemdību nodaļas ārstus, vecmātes, bērnu māsas un māsu palīgus, dalīties atmiņās un pateikt paldies speciālistiem, kuri bijuši līdzās vienā no svarīgākajiem dzīves notikumiem – bērna piedzimšanā.
Par muzikālu noskaņu pasākumā rūpējās duets "Reimaņi", savukārt īpašu prieku bērniem sagādāja jau iemīļotā Pekausīša slimnīca. Tajā mazie apmeklētāji kopā ar savām mīļmantiņām varēja iejusties pacientu lomā un doties uz dažādām improvizētām slimnīcas nodaļām – traumpunktu, acu centru, rehabilitācijas centru, laboratoriju un aptieku, kur Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas speciālisti palīdzēja "ārstēt" rotaļlietas un iepazīstināja bērnus ar medicīnas pasauli viņiem saprotamā un rotaļīgā veidā. Savukārt Pekausīša dakteru skolā bērni varēja iejusties māsu un ārstu palīgu lomā, aprūpējot īpašo pacientu – lācīti –, kā arī tuvāk iepazīt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnu.
Pasākuma laikā tika izlozēti arī slimnīcas rīkotā fotokonkursa "Esmu dzimis Ventspilī" uzvarētāji. Divas ģimenes balvas saņēma klātienē, savukārt trešā balva tiks nodota tās ieguvējam pēc pasākuma.
"Lai arī dzimstība Latvijā pēdējos gados samazinās, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļa arī turpmāk nodrošinās drošas, kvalitatīvas un ģimenēm draudzīgas dzemdības. Mūsu spēks ir profesionāls, pieredzējis un atsaucīgs personāls, mūsdienīga vide un individuāla pieeja ikvienai ģimenei," uzsvēra Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis.
Mazuļu salidojumā tradicionāli saņēmām pensionāru biedrības "Ventspils liedags" adītāju un tamborētāju pulciņa "Kamolītis" dalībnieču sveicienu. Šogad viņas Dzemdību nodaļai uzdāvināja 360 pārus pašu adītu zeķīšu un zābaciņu. Šī sirsnīgā iniciatīva turpinās jau desmito gadu, un kopumā šo gadu laikā mazajiem ventspilniekiem uzdāvināti jau aptuveni 2500 pāri silto zeķīšu un zābaciņu.
Lai skaistākos salidojuma mirkļus saglabātu atmiņā, ģimenes ar prieku izmantoja iespēju fotografēties fotostūrītī "Esmu dzimis Ventspilī". Fotogrāfa Kristapa Anškena iemūžinātās fotogrāfijas jau pavisam drīz būs pieejamas Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas mājaslapā un sociālajos medijos.
Mazuļu salidojums "Esmu dzimis Ventspilī" gadu gaitā kļuvis par skaistu tradīciju, kas vieno ģimenes un slimnīcas personālu, atgādinot, ka rūpes par bērnu un viņa ģimeni nebeidzas līdz ar izrakstīšanos no Dzemdību nodaļas. Pasākumu organizēja SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" sadarbībā ar Ventspils Kultūras centru.