Pēc pāris tveicīgām dienām Latvijā atkal kļūs krietni vēsāks. Kad svelme atkāpsies?
Jaunnedēļ karstums pakāpeniski atkāpsies, bet nedēļas otrajā pusē biežāk līs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Pirmdien naktī debesis būs daļēji mākoņainas, un vietām rietumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu, bet diena aizritēs ar lielākoties skaidru un sausu laiku. Pūtīs lēns vējš. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz +17…+21 grādam, vietām centrālajos rajonos gaidāma tropiska nakts, bet dienā gaiss iesils līdz +27…+32 grādiem, daudzviet piekrastē būs nedaudz vēsāk - tur +22…+26 grādi. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts.
Otrdien Latviju no rietumiem šķērsos mākoņu zona, kas nesīs īslaicīgu lietu, kā arī vietām pērkona negaisu ar stiprām lietusgāzēm. Pūšot lēnam vējam, naktī atsevišķos rajonos veidosies dūmaka. Naktī gaiss atdzisīs līdz +16…+21 grādam, bet dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23…+28 grādiem, daudzviet piekrastē būs par pāris grādiem vēsāk.
Trešdien debesis būs daļēji mākoņainas, bet no pēcpusdienas mākoņu daudzums palielināsies, un vietām rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam, naktī vietām rietumos veidosies migla. Naktī gaiss atdzisīs līdz +13…+16 grādiem, bet dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +24…+29 grādiem, daudzviet piekrastē un vietām Kurzemē gaidāms vēsāks laiks - +18…+23 grādi.
Nedēļas otrajā pusē, pastiprinoties ciklonu ietekmei, debesis biežāk apmāksies un mākoņi plašākā teritorijā atnesīs nokrišņus, vietām arī pērkona negaisu. Laiks kļūs vēsāks - nedēļas nogalē lielākajā daļā valsts teritorijas dienās gaiss neiesils virs +20 grādiem.