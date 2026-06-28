Stiprais karstums Latvijā turpināsies arī pirmdien, brīdina sinoptiķi
Sinoptiķi brīdina par daudzviet valstī gaidāmo stipro karstumu pirmdien, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķi.
Naktī uz pirmdienu laiks būs daļēji mākoņains, vietām rietumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies vien līdz +17…+21 grādam, līdz ar ko vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāma tropiska nakts, kad nakts gaitā termometra stabiņš nenoslīdēs zem +20 grādu atzīmes.
Rīgā naktī debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš pūtīs lēni, un termometra stabiņš svārstīsies ap +20 grādu atzīmi.
Dienā gaidāms lielākoties saulains un sauss laiks, brīžiem debesīs varēs manīt kādu mākoni.
Vējš turpinās pūst lēni, un daudzviet valstī gaidāms stiprs karstums, vietām pat ļoti stiprs - gaiss iesils līdz +27…+32 grādiem, savukārt piekrastē būs vēsāk - tur +23…+26 grādi. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts, uzsver LVĢMC.
Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +28…+30 grādiem.