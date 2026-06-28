Pasliktinājies iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbību
Pēdējā pusgada laikā ir pasliktinājies iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbību, liecina pēc Rīgas domes pasūtījuma veiktās pētījumu centra SKDS aptaujas rezultāti.
Salīdzinot ar 2025. gada novembrī veiktās aptaujas rezultātus maijā iedzīvotāju apmierinātība ar domes darbu ir samazinājusies, indeksam pazeminoties no mīnus 0,9 līdz mīnus 4,6. Negatīvi Rīgas domes darbu vērtēja 46%, bet pozitīvi - 43% aptaujāto rīdzinieku.
Būtiskai atšķiras Rīgas iedzīvotāju pilsoņu un nepilsoņu domes darba vērtējums. Pilsoņi domes darbu 2026. gada maijā vērtējuši atzinīgāk nekā respondenti bez pilsonības. Pilsoņu vērtējuma indekss bija plus 0,1, bet nepilsoņu - mīnus 26,6.
Pozitīvāk domes darbu vērtēja respondenti vecumā no 18 līdz 34 gadiem, ar augstāko izglītību, tie, kuri ģimenē runā galvenokārt latviešu valodā, publiskajā sektorā nodarbinātie, kā arī aptaujas dalībnieki ar vidēji augstiem vai augstiem ienākumiem, kā arī Vidzemes priekšpilsētā, Kurzemes rajonā un Zemgales priekšpilsētā dzīvojošie.
Savukārt domes darbu kritiskāk vērtēja respondenti, kuriem ir 45 gadi un vairāk, aptaujātie ar pamatizglītību vai vidējo izglītību, krievvalodīgie, privātajā sektorā nodarbinātie, kā arī Latgales priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā dzīvojošie.
Aptauja veikta šī gada maijā, tiešajās intervijās respondentu dzīves vietās aptaujājot 804 Rīgā deklarētus iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadu vecumam.