Plāno būtiski pārbūvēt Lāčplēša un Satekles ielas krustojumu Rīgā
Rīgas pašvaldība plāno būtiski pārbūvēt Lāčplēša un Satekles ielas krustojumu, informē Rīgas dome.
Projekta mērķis ir krustojuma satiksmes infrastruktūras pilnveide, uzlabojot satiksmes organizāciju un plūsmas caurlaidību, satiksmes drošību visiem satiksmes dalībniekiem, sabiedriskā transporta, gājēju un velobraucēju infrastruktūru.
Paredzēta krustojuma pārbūve ar satiksmes organizācijas uzlabošanu - braukšanas joslu optimizāciju un paplašināšanu, jaunu pagrieziena joslu izbūvi, kā arī modernizētu luksoforu sistēmu.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, viens no risinājumiem paredz, ka krustojuma paplašināšana ļautu izveidot divas kreisā pagrieziena joslas no Satekles ielas uz Lāčplēša ielu Salu tilta virzienā.
Iecerēts arī izbūvēt gājēju un veloinfrastruktūru - jaunas gājēju pārejas, drošības saliņas, atdalītu veloceļu.
Sabiedriskajam transportam paredzēta vieta autobusu joslai un uzlabotas pieturvietas.
Paredzēta lietus kanalizācijas, drenāžas, elektroapgādes, apgaismojuma, sakaru tīklu, luksoforu un siltumtrases aizsardzības pārbūve.
Aptuvenās būvniecības izmaksas tiek lēstas 2 244 209 eiro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.
Projekts tiks savienots ar "Lidl" teritoriju un piegulošo infrastruktūru Lāčplēša ielā 76, "Rail Baltica" Rīgas dzelzceļa tiltu un izbūvētajiem elektroapgādes infrastruktūras projektiem.
Kā skaidroja pašvaldībā, pašlaik tiek pabeigta projektēšanas stadija un notiek dokumentācijas akceptēšana.
Būvniecības sākšanas termiņš vēl nav noteikts un tas būs atkarīgs no investīciju plāna apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas.