Piedzēries pāris sarīko haosu "Ryanair" reisā no Rīgas - lidmašīna spiesta veikt ārkārtas nosēšanos
Sestdienas vakarā "Ryanair" reiss no Rīgas uz Malagu izvērties par īstu murgu pasažieriem. Kā portālam Jauns.lv stāsta reisa pasažiere, kāda alkohola reibumā esoša pāra agresīvās uzvedības dēļ lidmašīnai nācās veikt ārkārtas nosēšanos Madridē, kur abus sagaidīja Spānijas policija.
Pēc pasažieres stāstītā, lidmašīna bija pilnībā aizpildīta, un lielākā daļa pasažieru bija ģimenes ar bērniem, tostarp zīdaiņiem. Neilgi pirms izlidošanas lidmašīnā iekāpis pāris ar vairākiem iepirkumu maisiņiem, kuros atradušies alkoholiskie dzērieni. Abi sākuši lietot alkoholu vēl pirms pacelšanās un turpinājuši dzert arī lidojuma laikā.
Lidmašīnas apkalpe vairākkārt aizrādījusi pārim, taču bez panākumiem. Pēc abu savstarpēja strīda stjuarti nolēmuši viņus pārsēdināt atsevišķi, tomēr sieviete drīz vien atgriezusies pie sava pavadoņa.
Vēlāk vīrietis, kā apgalvo pasažiere, rupji uzvedies pret apkalpi, aizskāris vienu no stjuartēm un ignorējis gan apkalpes, gan citu pasažieru aizrādījumus. Savukārt sieviete staigājusi pa salonu un traucējusi apkalpes darbu.
Kad viens no pasažieriem mēģinājis vīrieti nomierināt, konflikts saasinājies. Salonā valdījis satraukums, pamodušies un raudājuši mazi bērni, bet daļa pasažieru centusies notikušo filmēt. Pēc pasažieres teiktā, apkalpe aicinājusi videoierakstus neveikt.
Neilgi pirms nolaišanās vīrietis paziņojis, ka pazudusi viņa žakete, kurā atradušies aptuveni 2000 eiro, un par to vainojis aviokompāniju.
Pasažieri sākotnēji domājuši, ka lidmašīna tuvojas Malagai, taču pilots paziņojis par ārkārtas nosēšanos Madridē. Tur lidmašīnā iekāpuši Spānijas policisti, kuri aizturējuši vīrieti. Sieviete, pēc pasažieres stāstītā, nolēmusi doties viņam līdzi. Kad abi izvesti no lidmašīnas, pasažieri viņus pavadījuši ar aplausiem.
Pēc tam lidmašīna Madridē uzkavējusies vēl aptuveni divas stundas, kamēr policija un apkalpe meklējusi aizturētā pāra bagāžu. Šajā laikā pasažieri palikuši lidmašīnā ar ieslēgtu kondicionieri, un noguruma dēļ daudzi bērni raudājuši. Galamērķī Malagā reiss ieradies aptuveni plkst. 3 naktī, kavējoties par aptuveni trīsarpus stundām.