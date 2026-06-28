Rosina ļaut pensionētiem mediķiem izrakstīt receptes personīgai lietošanai
Saeimas deputāts Gundars Daudze (ZZS) rosinājis papildināt grozījumus Ārstniecības likumā, paredzot noteikt tiesības noteiktai mediķu grupai izrakstīt recepšu zāles personīgai lietošanai arī pēc aktīvā darba gaitas beigām.
Deputāts iesniedzis priekšlikumu grozījumu Ārstniecības likumā trešajam lasījumam, paredzot papildināt likuma 60. pantu ar normu, kas ļautu ārstiem un ārsta palīgiem, kuri vairs nestrādā ārstniecības iestādē, noteiktā kārtībā izrakstīt zāļu receptes personīgai lietošanai.
Priekšlikums paredz, ka šādas tiesības būtu tiem mediķiem, kas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā bijuši reģistrēti vismaz 15 gadus. Vienlaikus noteikts arī recepšu apjoma ierobežojums - ārstiem līdz 50 receptēm gadā, bet ārsta palīgiem līdz 30 receptēm gadā.
Daudze pamato, ka līdz 2024. gada decembrim līdzīga kārtība jau bija spēkā Ministru kabineta noteikumos, kas ļāva pensionētiem mediķiem izrakstīt recepšu medikamentus personīgām vajadzībām. Tomēr pēc izmaiņām regulējumā šādas tiesības saglabātas tikai tiem ārstiem, kuri turpina uzturēt aktīvu reģistrāciju, kas faktiski attiecas uz praksē strādājošiem mediķiem.
Deputāts uzskata, ka prasība uzturēt aktīvu reģistrāciju arī tiem ārstiem, kuri vairs neveic ārstniecisko darbību, nav pamatota. Viņaprāt, mediķiem ar ilggadēju profesionālo pieredzi būtu jānodrošina iespēja vienkāršotā kārtībā iegādāties sev nepieciešamos medikamentus.
Priekšlikuma pamatojumā norādīts arī uz profesionālo organizāciju iebildumiem pret līdzšinējo regulējumu, uzsverot, ka tas ierobežo pat augsti kvalificētu un pieredzējušu mediķu iespējas rūpēties par savu veselību.
Jau ziņots, ka Saeima strādā pie grozījumiem Ārstniecības likumā, kas regulē ārstniecības personu virsstundu darbu. Tie paredz iespēju izņēmuma gadījumos vienoties par papildu darba veikšanu, nosakot īpašu virsstundu limitu un obligātu apmaksu vismaz 100% apmērā no noteiktās likmes, kā arī nosakot stingrus nosacījumus darbinieku piekrišanai un veselības aizsardzībai.
Grozījumi likumā vēl jāskata Saeimas galīgajā lasījumā.