Ūdens temperatūra Rīgas peldvietās vietām pārsniedz 20 grādus.
Sabiedrība
Šodien 11:25
Rīgā peldsezona uzņem apgriezienus - ūdens daudzviet siltāks par +20 grādiem
Rīgas peldvietās ūdens temperatūra daudzviet pārsniedz plus 20 grādu atzīmi, informēja Rīgas pašvaldības policija.
Visaugstākā ūdens temperatūra fiksēta Ķīšezerā, kur tā sasniedz aptuveni plus 23 grādus, savukārt Bābelītē ūdens temperatūra sasniedz plus 22 grādus.
Lucavsalas peldvietā Daugavā un Bolderājas karjerā ūdens iesilis līdz aptuveni plus 22 grādiem, savukārt Ķīpsalā un Rumbulā tas ir ap plus 21 grādu.
Vecāķu un Daugavgrīvas peldvietās ūdens ir nedaudz vēsāks - ap plus 17 grādiem, savukārt Vakarbuļļos ir ap plus 19 grādiem.