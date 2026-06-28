Sākta pārbaude par komerciālajām īsziņām, kurās aicina iegādāties cūkgaļu
Datu valsts inspekcijā (DVI) vērsušies vairāki iedzīvotāji saistībā ar komerciālu īsziņu saņemšanu par iespēju iegādāties cūkgaļu, tādēļ inspekcija sākusi pārbaudi, apliecināja DVI.
Šajās īsziņās tiek piedāvāts iegādāties cūkgaļu no saimniecības. Īsziņās netiek precizēts, no kuras saimniecības, bet šo ziņu sūtītājs sevi dēvē par "Ozolu rukšiem".
DVI patlaban veic preventīvo pārbaudi, lai noskaidrotu, kā ir iegūti tālruņu numuri un vai komerciālo paziņojumu izsūtīšanā ir ievērotas normatīvo aktu prasības.
Inspekcijā skaidro, ka saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu komerciālus paziņojumus fiziskām personām, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, drīkst sūtīt tikai tad, ja persona iepriekš ir devusi brīvu un nepārprotamu piekrišanu.
Piekrišana ir jāsniedz pašam cilvēkam, proti, viņa vietā to nevar sniegt kāds radinieks vai draugs.
Vienlaikus komerciālajā paziņojumā ir jānodrošina iespēja atteikties no turpmākas šādu īsziņu saņemšanas, piemēram, nosūtot "STOP", taču šāda iespēja pati par sevi nedod tiesības sūtīt komerciālus paziņojumus personām, kuras nav devušas iepriekšēju piekrišanu.
Tādēļ, ja cilvēks šo piekrišanu nav devis, bet saņem piedāvājumu, tas var liecināt par likuma prasību neievērošanu.
Internetā atrodamā informācija liecina, ka "Ozolu rukši" Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā ir reģistrēts kā uzņēmums SIA "SLX 22". "Firmas.lv" pieejamā informācija liecina, ka uzņēmums reģistrēts 2024. gada jūlijā un tā pamatkapitāls ir 10 eiro. Uzņēmuma vienīgā amatpersona un īpašnieks ir Ukrainas pilsonis Marats Vakarenko. Savukārt uzņēmuma prokūrists ir Latvijas pilsonis Andrejs Dučko.