Saldus novadā sestdien no dīķa izcelts bojāgājis cilvēks
Sestdien, 27. jūnijā, Saldus novadā no dīķa izcelts bojāgājis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Šī gada peldsezonā kopš maija vidus no ūdenstilpēm izcelti 17 bojāgājuši cilvēki.
Karstajam laikam turpinoties, VUGD atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība var novest pie traģiskām sekām - smagām traumām vai noslīkšanas. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā nepazīstamās vietās vai vienatnē.
Neilgi pirms plkst. 14 VUGD saņēma izsaukumu, kur, kā liecināja saņemtā informācija, aptuveni 100 metrus no krasta jūrā bija apgāzies ūdens motocikls ar diviem cilvēkiem. Viens no cilvēkiem krastā bija nokļuvis pirms VUGD ierašanās, bet otru cilvēku krastā nogādāja glābēji. Abiem cilvēkiem bija uzvilktas glābšanas vestes.
Ap plkst. 13 VUGD saņēma izsaukumu uz Aizkraukles novada Aizkraukles pagastu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja. Notikuma vietā konstatēts, ka deg ēkas pirmais stāvs, otrais stāvs un bēniņi. No ēkas pirmā stāva izglābts cilvēks, kas bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. No ēkas iznesti divi suņi, no kuriem viens bija gājis bojā.
Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 59 izsaukumus - 22 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā viena meža ugunsgrēka dzēšanu, 26 uz glābšanas darbiem, bet vēl 11 izsaukumi bija maldinājumi.