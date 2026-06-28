Palkova pagājušajā gadā tiesībsardzes amatā saņēmusi 26 000 eiro
Tiesībsardze Karina Palkova pagājušajā gadā trīsarpus amatā nostrādātajos mēnešos atalgojumā saņēma 26 166 eiro, liecina viņas iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Pagājušajā gadā Palkovas galvenais ienākumu gūšanas avots bija 74 880 eiro alga Rīgas Stradiņa universitātē, no kurienes viņa saņēmusi arī citus ienākumus 626 eiro apmērā. Tāpat viņa pērn guvusi 10 201 eiro ienākumus no meža pārdošanas, kā arī saņēmusi 675 eiro algu no sev piederošās SIA "KP Consulting & Law", kur līdz pagājušā gada 25. septembrim viņa bija valdes priekšsēdētāja.
Palkova pērn saņēmusi arī 1200 eiro pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 457 eiro procentu maksājumus no "Swedbank", 200 eiro ieņēmumus no Latvijas Universitātes un vēl 200 eiro ienākumus no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis". Tiesībsardze pagājušajā gadā deklarējusi arī 88 eiro algu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā un 53 eiro ienākumus no AS "RPH marketing Latvia".
Deklarācija liecina, ka viņai pieder zeme Ņukšu pagastā un nekustamais īpašums Indras pagastā.
Palkova pērnā gada izskaņā bezskaidrā naudā bija uzkrājusi 28 751 eiro.
Jau ziņots, ka Saeima Palkovu apstiprināja tiesībsardzes amatā pagājušā gada 18. septembrī. Jauns tiesībsargs bija nepieciešams, jo iepriekšējais tiesībsargs Juris Jansons 2025. gada jūnijā iesniedza atlūgumu.