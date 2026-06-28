Rīgā mēģinās uzstādīt pasaules rekordu miglas taures pūšanā
Ar pasaules rekorda mēģinājumu miglas taures pūšanā šodien Rīgā atzīmēs Latvijas burāšanas simtgadi un atklās starptautisko regati "Gulf of Riga Regatta" jeb GoRR, informēja pasākuma rīkotāji.
Oficiālais Ginesa pasaules rekorda mēģinājums kategorijā "Visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures" būs viens no centrālajiem Latvijas Burāšanas savienības (LBS) simtgades notikumiem, kas norisināsies GoRR atklāšanas laikā.
Dalībnieki ar jahtām, laivām un citiem peldlīdzekļiem pulcēsies Daugavā, Rīgas ostas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Rīgas pasažieru ostu. Rekorda mēģinājums paredzēts no plkst. 18 līdz 18.30, īsi pirms GoRR buru jahtu flotes svinīgās parādes.
Skatītāji notikumu varēs vērot no Rīgas pasažieru ostas, kur norisināsies arī festivāls.
Kā norāda pasākuma rīkotāji, šogad aprit 100 gadi, kopš burāšana Latvijā sāka veidoties kā organizēta kustība. Lai rekorda mēģinājums būtu sekmīgs, vismaz 250 dalībnieki miglas taures vienlaikus pūtīs ne mazāk kā desmit sekundes.
Miglas taure rekorda mēģinājumam izvēlēta kā burātājiem labi pazīstams drošības līdzeklis. Vienlaikus tā simbolizē kopību, uzmanību un spēju būt sadzirdamiem.
LBS mērķis ir pulcēt vismaz 500 GoRR komandu, LBS dalīborganizāciju un citu burāšanas kopienas pārstāvju.
Rekorda mēģinājumu uzraudzīs stjuarti, neatkarīgi liecinieki un oficiāls "Guinness World Records" tiesnesis, kurš pēc mēģinājuma paziņos rezultātu. Sekmīga mēģinājuma gadījumā par rekorda titula īpašniekiem kļūs Latvijas Burāšanas savienība un Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra.
GoRR ir Latvijas atklātais jūras burāšanas čempionāts un "Livonijas kausa" izcīņa, kas Rīgas ostā ik gadu pulcē aptuveni 500 dalībnieku un vairāk nekā 60 jahtas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Vācijas un citām valstīm.
GoRR šogad notiks devīto reizi. Tā ir lielākā ikgadējā starptautiskā jūras burāšanas regate Latvijā, kas pulcē komandas no Latvijas un citām Baltijas jūras reģiona valstīm.
GoRR norisināsies līdz 3. jūlijam maršrutā Rīga-Kihnu-Pērnava. Pirmo reizi regates vēsturē flote piestās Kihnu salā Igaunijā.
Pēc atklāšanas pasākumiem Rīgā burātāji dosies piecos sacensību posmos. To laikā tiks noskaidroti Latvijas jūras burāšanas čempioni un tiks izcīnīts Livonijas kauss. Regates noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks Pērnavā.