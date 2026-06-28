Sinoptiķi brīdina: svētdien Latvijā gaidāms ļoti stiprs karstums līdz +34 grādiem
Svētdien gaidāms ļoti stiprs karstums, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķi.
Latvijā gaidāms lielākoties saulains un sauss laiks, brīžiem debesis aizklās kāds mākonis.
Vējš saglabāsies lēns, un daudzviet valstī gaidāms stiprs karstums, rietumu un centrālajos rajonos pat ļoti stiprs - gaiss iesils līdz +29…+34 grādiem, bet vietām līča piekrastē un austrumos līdz +24...+28 grādiem. LVĢMC brīdina, ka ultravioletās radiācijas indekss būs augsts.
Rīgā svētdiena gaidāma sausa un saulaina. Vējš būs lēns, un gaidāms ļoti stiprs karstums - gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +31...+33 grādiem.
Sestdien izplatīts brīdinājums par svētdien un pirmdien gaidāmo ļoti stipro karstumu arī šūnapraides paziņojumā, kurā uzsvērts, ka gaisa temperatūra svētdien un pirmdien var paaugstināties līdz +31...+35 grādiem.
Šūnapraides paziņojumā arī norādīts, ka karstums var radīt nopietnas veselības problēmas, tādēļ karstuma laikā ieteicams neatstāt bez uzraudzības bērnus, lietot piemērotu apģērbu un galvassegu, lietot uzturā pietiekamu šķidruma daudzumu un neuzturēties ilgstoši tiešos saules staros. Tāpat ieteicams izvērtēt savu peldētprasmi un sakarsušam neiet strauji ūdenī.