Izsūtīts šūnapraides brīdinājums: tuvākās divās dienās būs ellīgi karsti!
Svētdien valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms ļoti stiprs karstums, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Brīdinājums par svētdien un pirmdien gaidāmo ļoti stipro karstumu sestdien izplatīts arī šūnapraides paziņojumā.
Tajā uzsvērts, ka gaisa temperatūra svētdien un pirmdien var paaugstināties līdz +31...+35 grādiem, kā arī norādīts, ka karstums var radīt nopietnas veselības problēmas, kā arī iedzīvotāji aicināti neatstāt bez uzraudzības bērnus, lietot piemērotu apģērbu un galvassegu, lietot uzturā šķidrumu, neuzturēties ilgstoši tiešos saules staros. Tāpat iedzīvotāji aicināti izvērtēt savu peldētprasmi un sakarsušiem strauji neiet ūdenī.
Naktī uz svētdienu debesīs būs neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūmaka, kas pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +15…+20 grādiem, vietām austrumos būs par kādu grādu vēsāk.
Arī galvaspilsētā naktī mākoņu būs maz un gaidāms sauss laiks. Vējš saglabāsies lēns, un gaiss atdzisīs līdz +18...+20 grādiem.
Svētdien Latvijā gaidāms lielākoties saulains un sauss laiks, brīžiem vien kāds mākonis aizklās debesis.
Vējš saglabāsies lēns, un daudzviet valstī gaidāms stiprs karstums, rietumu un centrālajos rajonos pat ļoti stiprs - gaiss iesils līdz +29…+34 grādiem, vietām līča piekrastē un austrumos līdz +24...+28 grādiem. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts.
Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Vējš būs lēns, un gaidāms ļoti stiprs karstums - termometra stabiņš pakāpsies līdz +31...+33 grādu atzīmei.