Jaunieša aizturēšana "The Prodigy" koncerta laikā.
Runā Rīga
Šodien 21:09
Policija saslēdz jaunieti roku dzelžos "The Prodigy" koncerta laikā. FOTO
Sestdien Rīgas Andrejsalas pasākumu vietā "Wondersala" uzstājas britu elektroniskās mūzikas leģendas "The Prodigy", un likumsargiem jau nācies iejaukties.
Portāls "jauns.lv" kļuva par liecinieku tam, kā likumsargi aizturēja jaunu puisi, pielietojot fizisku spēku.
36 gadu laikā mākslinieki ir uzstājušies ar koncertiem visā pasaulē. "The Prodigy" Latvijā koncertējusi vairākkārt, bet šis ir grupas otrais koncerts Rīgā, kad tā uzstājas bez ilggadējā vokālista Kīta Flinta, kurš 2019. gada 4. martā izdarīja pašnāvību 49 gadu vecumā.