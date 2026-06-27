Kulbergs apņēmies Latgalē izveidot dronu ražotni
Latvija darīs visu, lai ar Ukrainu kopīga dronu ražotne tiktu uzcelta pēc iespējas ātrāk un atrastos Latvijas pierobežā, šodien pēc valdības ārkārtas izbraukuma sēdes Latgalē žurnālistiem uzsvēra Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Premjers pēc sēdes žurnālistiem pauda gandarījumu par tās norisi, sēdi nosaucot par "veselīgu". Viņš atzina, ka, lēmumus pieņemot tikai Rīgā, nevar izprast konkrēto reģionu problēmas. Vizītes laikā Latgalē Kulbergs un citi ministri apmeklēja vietējos uzņēmumus un tikās ar pašvaldību pārstāvjiem.
Kulbergs sacīja, ka sastaptie cilvēki kā svarīgāko Latgalē izcēluši drošības jautājumu. Ja nav drošības, reģions piedzīvo kritumu tūrismā un citās nozarēs, skaidroja premjers.
Viņš atklāja, ka jūlijā vai augustā Krievijas un Baltkrievijas robežas garumā tiks nodrošināts antidronu risinājums, lai pie katra dronu apdraudējuma nav jāizmanto aviācija. Tas ir efektīvi, bet dārgi, atzina Kulbergs.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis šodien pierobežā apmeklējis vienu no šādiem pretgaisa aizsardzības punktiem, kurus paredzēts izvietot abu robežu visā garumā. Meļņa apmeklētajā punktā ir izvietotas Latvijā ražotas dronu pārtvērējsistēmas, atklāja ministrs.
Melnis arī pastāstīja, ka šodienas valdības sēdē pārrunāts jautājums par Nacionālo bruņoto spēku palielināšanu Latgales reģionā.
Kulbergs šomēnes ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski parakstīja abu valstu vienošanos par visaptverošu sadarbību aizsardzības jomā, nodrošinot Ukrainas pieredzes pārņemšanu gaisa telpas aizsardzībai pret dronu uzbrukumiem. Kā šodien skaidroja Kulbergs, minētais līgums paredz arī kopražošanu.
Premjers ar Melni esot vienojies, ka Latvija darīs visu, noņems politiskās barjeras, ieviesīs "zaļos koridorus", lai dronu ražotne atrastos Latvijas pierobežā. Kulbergs uzsvēra, ka Latgalē ir vajadzīga ekonomiskā aktivitāte, investīcijas un darbavietas. Viņš izteica cerību, ka "pirmais pamatakmeņa jautājums" tiks ielikts jau šogad.
Jau vēstīts, ka šodien Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē "Lūznava" Rēzeknes novadā notiks Ministru kabineta ārkārtas sēde, aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā.
Ziņots arī, ka 9. jūnijā Kulbergs un Zelenskis parakstīja abu valstu vienošanos par visaptverošu sadarbību aizsardzības jomā, nodrošinot Ukrainas pieredzes pārņemšanu gaisa telpas aizsardzībai pret dronu uzbrukumiem.
Vienošanās ietvaros Ukraina apņēmusies sniegt atbalstu ekspertīzes pārnesē, it sevišķi bezpilotu sistēmu un pretgaisa aizsardzības kontekstā, daloties ar Ukrainas unikālo militāro un civilo pieredzi.