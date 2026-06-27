Satiksmes ministrs Kozlovskis sola arī nākamgad prioritāti autoceļu būvniecībai Austrumu pierobežā
Sestdien, 27. jūnijā, Ministru kabineta ārkārtas sēdē tika izskatīti Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotie pasākumi turpmākiem efektīvākiem soļiem valsts autoceļu tīkla sakārtošanai Austrumu pierobežā, valsts autoceļu tīkla sakārtošanu, uzlabojot ceļu kvalitāti un drošību Austrumu pierobežā, uzsverot kā prioritāru.
Šogad valsts autoceļu tīkla būvniecībai Latgales reģionā pieejamais finansējums ir 42 milj.eiro un tas sastāda 36% no kopējā budžeta autoceļiem. Lai stiprinātu pierobežas ceļu infrastruktūru un uzlabotu satiksmes drošību, kopumā šogad Latgales reģionā darbi plānoti vairāk nekā 236 kilometru garumā, galvenokārt uz vietējiem autoceļiem, kas ir sliktākā stāvoklī.
Turpinot ieguldījumus Austrumu pierobežas attīstībā, nākamgad finansējumu valsts autoceļiem Latgales reģionā plānots palielināt par aptuveni 29 %, sasniedzot 54 miljonus eiro. Tā ir aptuveni puse no kopējā valsts autoceļiem paredzēta finansējuma (109 milj.eiro), kas dos iespēju būtiski palielināt būvdarbu apjomu Austrumu pierobežas autoceļu tīklā. Vienlaikus aprēķināts, ka prioritāro valsts reģionālo un vietējo autoceļu sakārtošanai Austrumu pierobežā nepieciešams vēl papildus 151 miljons eiro.
Atbilstoši veiktajam novērtējumam, galveno valsts autoceļu stāvoklis Austrumu pierobežā vērtējams kā labs – 75 % no tiem ir labā vai ļoti labā stāvoklī, savukārt sliktā un ļoti sliktā stāvoklī ir tikai 5 %. Sarežģītāka situācija saglabājas uz reģionālajiem un vietējiem ceļiem, kur vairāk nekā puse – attiecīgi 57 % un 56 % – joprojām ir sliktā stāvoklī.