Rīga cepinās Āfrikas svelmē; 27.06.2026.
Svelme, kas jau labu laiku cepina Eiropu, nu sasniegusi arī Latviju.
FOTO: izlaidumi, branči un pastaigas - rīdzinieki un tūristi sadzīvo ar sestdienas svelmi pilsētā
Sestdien gaisa temperatūra Latvijā sasniedza +31 grādu, Rīgā arī nebija vēsāk, taču tas netraucēja galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem izbaudīt vasaru.
Tiesa, jārēķinās ka svētdiena gaidāma vēl svelmīgāka, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī uz svētdienu debesīs būs neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūmaka, kas pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +15…+20 grādiem, vietām austrumos būs par kādu grādu vēsāk. Arī galvaspilsētā naktī mākoņu būs maz un gaidāms sauss laiks. Vējš saglabāsies lēns, un gaiss atdzisīs vien līdz +18...+20 grādiem.
Svētdien Latvijā gaidāms lielākoties saulains un sauss laiks, brīžiem vien kāds mākonis aizklās debesis. Vējš saglabāsies lēns, un daudzviet valstī gaidāms stiprs karstums, rietumu un centrālajos rajonos pat ļoti stiprs - gaiss iesils līdz +29…+34 grādiem, vietām līča piekrastē un austrumos līdz +24...+28 grādiem. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Vējš būs lēns, un gaidāms ļoti stiprs karstums - termometra stabiņš pakāpsies līdz +31...+33 grādu atzīmei.
Tikmēr Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus veldzēties peldvietās vai pie strūklakām, kā arī izmantot iespēju iegūt tīru dzeramo ūdeni brīvpieejas uzpildes vietās jeb tā dēvētajos brīvkrānos.
Kā norāda pašvaldībā, Rīgā ir deviņas oficiālās peldvietas, kur izvietoti glābšanas posteņi, un 20 aktīvās atpūtas zonas pie ūdens, taču pie tām nedežurē glābēji. Peldsezonas laikā reizi mēnesī tiek veikts peldūdens kvalitātes monitorings - peldūdens mikrobioloģiskā testēšana. Pēdējās veiktās analīzes liecina par labu ūdens kvalitāti visās peldvietās, norāda pašvaldībā.
Tāpat peldsezonas laikā peldvietu un aktīvās atpūtas zonu teritorijās tiek nodrošināta pastāvīga teritoriju uzturēšana - atkritumu savākšana un izvešana, zāliena pļaušana, piebraucamo ceļu un gājēju ietvju uzturēšana, apstādījumu kopšana, labiekārtojuma elementu uzturēšana un atjaunošana, kā arī peldvietās tiek veikta smilts virskārtas irdināšana.
Pašvaldības pārraudzībā ir 14 strūklakas - desmit stacionārās un četras peldošās, kas nodotas apsaimniekošanā uzņēmumam SIA "Rīgas meži".
Visas strūklakas, kas atrodas "Rīgas mežu" apsaimniekošanā, patlaban darbojas, un karstākajās dienās to stāvoklis tiek uzraudzīts pastiprināti, norāda pašvaldībā. Katru dienu tiek veikts vizuāls strūklaku un baseinu ūdens kvalitātes novērtējums, savukārt piesārņojuma mērījumi tiek veikti vismaz reizi nedēļā.
Sezonas laikā strūklakas, kas izvietotas slēgtos jeb tā dēvētajos bradājamajos baseinos, tiek regulāri tīrītas. Tāpat uzņēmuma darbinieki operatīvi reaģē uz iedzīvotāju sniegto informāciju par iespējamu piesārņojumu kādā no objektiem, norāda pašvaldībā.
Rīdziniekiem pieejamas arī 50 dzeramā ūdens uzpildes vietas, lai padzertos vai piepildītu līdzi paņemto ūdens pudeli. To konstrukcija ļauj padzerties arī dzīvniekiem. Visos brīvkrānos tiek piegādāts ūdens no pilsētas ūdensvada.
Šogad pašvaldība plāno izveidot vēl 16 jaunus brīvkrānus.