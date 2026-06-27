Pie Lielupes tilta uz A9 šosejas smaga avārija, uz laiku bloķējot satiksmi
Glābēji avārijas vietā (ekrānuzņēmums no video)
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Pie Lielupes tilta uz A9 šosejas smaga avārija, uz laiku bloķējot satiksmi

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Jauns.lv

Uz A9 šosejas pie Lielupes tilta notikusi smaga avārija, kuras dēļ uz laiku bija bloķēta satiksme.

Pie Lielupes tilta uz A9 šosejas smaga avārija, uz...

Vietnē "sadursme.lv" norādīts, ka avārijā iesaistītas divas automašīnas. Viena no tām pēc sadursmes ielidojusi grāvī un apgāzusies uz jumta. Savukārt otra automašīna atradās nedaudz tālāk no avārijas vietas, iesaistītais autovadītājs pēc avārijas savu automašīnu atstājis grāvī un pats pametis notikuma vietu.

Avārija notikusi pie Tīreļiem Jelgavas novadā.

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