Glābēji avārijas vietā (ekrānuzņēmums no video)
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Šodien 17:28
Pie Lielupes tilta uz A9 šosejas smaga avārija, uz laiku bloķējot satiksmi
Uz A9 šosejas pie Lielupes tilta notikusi smaga avārija, kuras dēļ uz laiku bija bloķēta satiksme.
Vietnē "sadursme.lv" norādīts, ka avārijā iesaistītas divas automašīnas. Viena no tām pēc sadursmes ielidojusi grāvī un apgāzusies uz jumta. Savukārt otra automašīna atradās nedaudz tālāk no avārijas vietas, iesaistītais autovadītājs pēc avārijas savu automašīnu atstājis grāvī un pats pametis notikuma vietu.
Avārija notikusi pie Tīreļiem Jelgavas novadā.
✅ Negadījuma vietā satiksme pilnībā atjaunota. https://t.co/JReZTaieqO— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 27, 2026