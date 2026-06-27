Kučinskis uzsver nepieciešamību nodot jaunajai Saeimai un valdībai pilnībā pārskatītu valsts budžeta projektu
Finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS), uzrunājot Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītājus, uzsvēra nepieciešamību nodot jaunajai Saeimai un valdībai pilnībā pārskatītu un izrevidētu valsts budžeta projektu.
Finanšu ministrija (FM) informēja, ka ministrs sestdien, 27. jūnijā, Lūznavā tikās ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītājiem, lai diskutētu par gaidāmajām izmaiņām pašvaldību finansējuma izlīdzināšanas sistēmā, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu investīcijām un to plānošanu nākamajam 2028.-2034. gada periodam.
"Atlikušajos mēnešos līdz kārtējām Saeimas vēlēšanām plānots pārskatīt valsts budžetu, īstenot iepirkumu datu publiskošanu, kā arī pilnveidot pašvaldību finansējuma izlīdzināšanas sistēmu, panākot, ka Latvijas pašvaldības ir līdzvērtīgākā situācijā, kā arī mazinātu administratīvo slogu," uzsvēra Kučinskis.
FM norāda, ka jaunās pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas mērķis ir mazināt pašvaldību ieņēmumu atšķirības, solidāri sadalot resursus pašvaldībām to funkciju īstenošanai. Jaunais modelis paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi paliek pašvaldību rīcībā, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi tiek sadalīti divās daļās - viena daļa pēc faktiskās izpildes koeficientiem, bet otra tiek iekļauta pašvaldību finansējuma izlīdzināšanas pamatfinansējumā un sadalīta uz izlīdzināmo vienību vidējām izmaksām.
Tāpat paredzēts noteikt jaunas pašvaldību finansējuma izlīdzināšanas kritēriju vērtības, par pamatu ņemot pašvaldību faktiskos izdevumus pa funkcionālajām kategorijām, kā arī mazināt administratīvo slogu, atsakoties no savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem no pirmās klases un pārskatu iesniegšanas par ēdināšanas izdevumiem.
Tikšanās laikā Latgales pašvaldību vadītāji pauda viedokli, ka jaunā pašvaldību finansējuma izlīdzināšanas sistēma būtu jāpieņem vēl šīs Saeimas sasaukuma laikā, uzsverot, ka tā būtiski uzlabotu Latvijas reģionu finansiālo situāciju. Plānots, ka likumprojekts tiks virzīts Saeimā ar mērķi pieņemt to līdz Saeimas vēlēšanām, lai aprēķinus pēc jaunā algoritma varētu veikt jau no 2027. gada.