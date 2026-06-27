Katram savas dīvainības. Seriāla "DTF. Sentluisa" recenzija
Ja jums šajā vasarā gribas pievērsties ekscentriskam, bet ārkārtīgi aizkustinošam pusmūža dzīvesstāstam un ja man būtu jāiesaka viens vienīgs seriāls, es nosauktu "DTF. Sentluisu". Šeit baudāms izcils ASV vidējās paaudzes aktieru izpildījums, paverot aizkaru erotisko fetišu pasaulei.
Šajā mikslī, kas izstāstīts caur melnā humora prizmu, ir daudz elementu, kas veicina iecietību un iekļaujošu skatu sabiedrībā, un tā šodien ir sašķelta kā vēl nekad. Šeit nav runa tikai par homoseksualitātes tēmu, lai gan seriāla veidotāji pastaigājas pa šo trauslo līniju starp erotisko un platonisko, emocionālo un fizisko, ik pa laikam pārkāpjot sabiedrības normas. Jūs būsiet pārsteigti, cik saprotama un lolojama ir šī slēptā erotisko dziņu un fantāziju pasaule, kuru seriāla veidotāji pratuši atklāt bez sarkasma un izsmējības. Galu galā, kā saka Džeisona Beitmena atveidotais galvenais varonis Klārks, neviens nav normāls.
Darbība rit miegainā ASV dienvidu štata pilsētiņā Tūlā. Vietas lielums kā mūsu Ādaži, arī turīguma un privātmāju ziņā – analoga situācija seriālā. Klārks (Džeisons Beitmens) ir vietējā slavenība. Viņš televīzijā vada laika ziņas. Viņa laulības dzīve ar Eimiju (Vaiena Evereta) ir pabalējusi, attiecības ir saspringtas, kā jau ilgi kopā dzīvojošiem pāriem mēdz gadīties. Taču viņu māja ir nevainojami plaša un kārtīga – īsts amerikāņu priekšpilsētas sapnis, kuru sasniegt izdodas vien veiksmīgākajiem.
Turpat, kaimiņos, dzīvo surdotulks Floids, kurš par šausmām sievai Lindai (Linda Kardellīni) finansista karjeru nomaina pret mazapmaksātu tulka amatu. Lindai šajā afērā ir centrālā nozīme, jo izrādās – lai samaksātu rēķinus, viņa ir spiesta piepelnīties kā futbola trenere un ir tieši ieinteresēta Floida nāvē galvenokārt finansiālu apsvērumu dēļ. Viņu ģimenes paspārnē aug Floida audžudēls Ričards (Eirians Rufs), kuram ir mentāli traucējumi un agresijas lēkmes. Privātskola ASV šādam bērnam izmaksā bagātību, caur šī tēla šķautni kārtējo reizi TV produktos ilustrējot ASV uzpūsto cenu zirnekli. Tas bezkaunīgi ieaudis tīklus it visur, sākot ar izglītību, beidzot ar veselības sistēmu, tikai vēl vairāk radot apstākļus nevienlīdzībai.
Gribu vai negribu
Tātad kādā saulainā kaimiņmāju piknika laikā Klārks iesaka Floidam izmēģināt iepazīšanās aplikāciju «DTF. Sentluisa». Citiem vārdiem, www.gribu.lv – tikai precētajiem. Tikmēr Klārks izvērš pikantu romānu ar Floida sievu, viņiem tiekoties piemājas motelī un īstenojot smieklīgas lomu spēles. Floids pieņem aplikācijas izaicinājumus, ir pat gatavs tikties ar vietējo skrituļslidu salona īpašnieku Kristoferu (Pīters Sarsgārds). Beigās viss, protams, izjūk pa vīlēm, līdz beidzas ar haosu. Šajā mirklī ierodas izmeklētāji: Donohjū Homērs (Ričards Dženkinss) un Džodija Plamba (Džoija Sandī).
Dženkinss, iespējams, vislielāko ievērību izpelnījies ar savu leģendāro Neiteniela Fišera lomu melnās komēdijas seriālā «Sešas pēdas zem zemes» («Six Feet Under»), kas popularitātes pīķi piedzīvoja laikā no 2001. līdz 2005. gadam.
Aktieris izmeklētāja lomā apliecina to, ko skatītāji par viņu uzzināja jau iepriekšējos darbos. Viņš apbrīnojami organiski spēj uz saviem pleciem «iznest» pamatā otrā plāna varoņus. Tie, tostarp arī Homēra tēls, nekad nav plakani vietas aizpildītāji. Gluži pretēji – viņa Homērs kalpo kā vieds notikumu novērotājs no malas. Vēss un asredzīgs būdams, viņš tomēr nonāk pie Floida nāves atrisinājuma.
Būtiski, ka seriāla darbība risinās retrospektīvi. Skatītājs jau sākumā zina, kurš ir miris, bet nezina, kāpēc. Tādēļ, pieņemot par uzstādījumu tik traģisku iznākumu, intriga vijas cauri septiņām sērijām, aizdomām krītot uz katru iesaistīto, lai arī kopējais personu skaits aprobežojas lielākoties ar ģimeni.
Pieminot seriāla vizualitāti, tieši ASV vidusštatu mitrais, siltais klimats, milzu zaļojošie koki, purvāji un blakus pastāvošās viesuļvētras veido jau pazīstamo vidi, ko skatītājs iepriekš iepazinis vēl vienā Džeisona Beitmena meistardarbā – «Ozark», bet gotiskākās noskaņās vēl arī – «Sharp Objects» ar Eimiju Adamsu galvenajā lomā.
Vai slepkava ir zobārsts?
Tā nu ir – paši trakākie piedzīvojumi gaidāmi priekšpilsētas rutinētajā mājoklī, ja vien rodas attiecīgas apstākļu sakritības. Zīmīgi, ka sākotnēji seriāls bija plānots kā patiesā nozieguma žanra darbs, par pamatu ņemot ASV eksistējošu tiesas prāvu. Proti, apsūdzētais ir Ņujorkas zobārsts Gilberto Nunezs, kurš it kā nogalinājis savu labāko draugu Tomasu pastāvoša mīlas trijstūra dēļ. Lai gan Nuneza vainu nepierādīja, upura ķermenī atrada midazolāma pēdas, kas ir reti lietots nomierinošs līdzeklis. Taču tas, par ko viņu tomēr oficiāli apsūdzēja, atklāja vēl plašāku Nuneza izvērsto avantūru, kurā iekļāvās gan apdrošināšanas krāpniecība, gan slepenā sarakste ar mirušā drauga sievu, gan pat viltoti FIB dokumenti.
Scenārijs laika gaitā tika pārveidots un attālinājās no dokumentālā pirmavota ietekmēm. Attiecīgi Klārka lomu producenti vairāk saskatīja kā vienkāršu, neitrālu, gandrīz sausiņa tipa vīriņu, kādu tik lieliski atveido Beitmens. Tādā ziņā viņa laika ziņu vecis Klārks, kurš pārvietojas ar pieaugušo trīsriteni un vienmēr valkā ķiveri, šeit ir ļoti iederīgs, precīzi atspoguļojot vidusmēra slavenības un pat zināmā mērā nedroša vidusšķiras vīrieša īpašības. Beitmens pašlaik ir viens no vadošajiem TV industrijas flagmaņiem un ar savu darba sparu un daudzpusīgajām īpašībām apliecinājis, ka spēj būt īsts multimākslinieks, piedaloties savu aktierdarbu režijā un nereti arī producēšanā.
Pandēmijas laikā viņš kopā ar domubiedriem izveidoja slavenību sarunu podkāstu «SmartLess», un viesu vidū bijis arī Baraks Obama. Podkāsts strauji kļuva ārkārtīgi populārs, līdz 2021. gadā to iegādājās «Amazon» par 80 miljoniem ASV dolāru.
Gandrīz aizmirstais aktieris
Noteikti šī seriāla kontekstā minama Floida loma, un Deivida Hārbora aktiera darbu tiešām gribas izcelt. Viņa atveidotais pusmūža vīrietis nekautrējas no sava liekā svara, viņš ir ārkārtīgi ekscentrisks un ar visai savādu pagātni. Jaunībā bijis pornoaktieris, bet pieaugušā vecumā sirgst ar kādu kaiti, kas liek viņa vīrišķajam lepnumam sagriezties šķībam. Acīmredzot anatomiskās nebūšanas kalpo par iemeslu viņa laulības plaisām, turpat jau arī uzšķiļas viņa sievas Lindas ārlaulības dēka.
Viens no šī stāsta trumpjiem ir Floida attiecības ar dēlu, kurš no citiem ļoti atšķiras ar bipolāro traucējumu radītu agresīvu uzvedību, taču šī dažādība tiek rādīta caur sirsnību un smiekliem. Piemēram, Floids ir iemācījies zīmju valodu un izmanto to savā saziņā ar Klārku – tā varoņu dialogi iegūst papildu dziļumu.
Pasaules slavu Deivids Hārbors ieguva ar šerifa Hopera lomu kulta fantāzijas seriālā «Stranger Things», kaut arī aktieris pirms tam bija gandrīz jau paguvis mest mieru karjerai, jo nebija saņēmis lielās pirmā plāna lomas.
Zīmīgi – tāpat kā viņa seriāla audžudēls, arī aktieris īstajā dzīvē cīnās ar bipolārajiem traucējumiem, viņš ir uzveicis ne vienu vien atkarību un par savu pieredzi ir runājis publiski. Diemžēl Hārbora laulība ar dziedātāju Liliju Alenu arī nebija ilga, tomēr aktierim dzīvē viss ir kārtībā, pateicoties ilgstošai psihoterapijai.
"DTF. Sentluisa" noteikti nebūs kases grāvējs, un tas noteikti nebūs piemērots visiem skatītājiem. Taču tiem, kuri būs gana drosmīgi un ļausies šai virpuļojošās mistērijas ballītei, vilšanās pilnīgi noteikti nedraud. Šis ir viens no pēdējo gadu asprātīgākajiem, noslēpumainākajiem un aizraujošākajiem mazpilsētas stāstiem. Tajā, godīgi paraugoties uz paša dzīves slēptajām lappusēm, sevi atpazīs ne viens vien.
"DTF. Sentluisa"
Producē Stīvens Konrāds, Džeisons Beitmens, Deivids Hārbors.
Pirmā sērija: 2026. gada 1. martā.
Sēriju skaits: 7.
Scenārija autors: Stīvens Konrāds.
Lomās: Džeisons Beitmens, Deivids Hārbors, Ričards Dženkinss, Linda Kardellīni, Pīters Skarsgārds un citi.