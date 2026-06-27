Saeima pavasara sesijā pieņēmusi 91 likumu; aktīvākie debatētāji - Butāns un Kiršteins
Saeima šā gada pavasara sesijā no 10. aprīļa līdz 19. jūnijam galīgajā lasījumā pieņēmusi 91 likumu, tostarp 13 jaunus likumus un 78 grozījumus likumos.
Šajā laika periodā parlamenta deputāti sanākuši uz 12 sēdēm, no kurām viena bija ārkārtas un viena - svinīgā sēde.
Pavasara sesijā izskatīšanai Saeimas komisijās nodoti 102 likumprojekti. No tiem 50 iesniedzis Ministru kabinets, 28 - Saeimas komisijas, bet 24 - Saeimas deputāti.
Darba gaitā ar iesniegtajiem likumprojektiem, īpaši tos skatot otrajā un trešajā lasījumā, parlamentā kopumā vērtēti 1472 priekšlikumi.
Saeimas sēdēs visaktīvāk debatējuši vairāki deputāti. Visvairāk debatēs piedalījies Artūrs Butāns (NA) - 31 reizi, kam seko Aleksandrs Kiršteins ar 25 uzstāšanās reizēm un Skaidrīte Ābrama ar 22 debatēm. Jānis Vitenbergs (NA) debatēs piedalījies 19 reizes, Linda Liepiņa (LPV) - 18 reizes, Edmunds Zivtiņš (LPV) - 17 reizes, bet Andrejs Judins (JV) - 14 reizes.
Savukārt Liene Gātere (JV), Jana Simanovska (P) un Edvards Smiltēns (AS) katrs debatēs uzstājušies 13 reizes.
Saeima pavasara sesiju slēdza 19. jūnijā, bet rudens sesiju plānots sākt 31. augustā. Starp kārtējām sesijām nepieciešamības gadījumā var tikt sasauktas ārkārtas sesijas, kā arī turpinās Saeimas komisiju darbs.