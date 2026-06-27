Rosina apsūdzēt Valsts policijas amatpersonu par neizpaužamu ziņu izpaušanu
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis sākt kriminālvajāšanu pret Valsts policijas amatpersonu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, informēja IDB.
IDB Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā jūnija vidū izmeklēšanas prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas sākšanai pret Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonu par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu.
Pirmstiesas izmeklēšanas gaitā IDB noskaidroja, ka Valsts policijas amatpersona, izmantojot dienesta pienākumu veikšanai piešķirtās informāciju sistēmu piekļuves tiesības datu bāzē "Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrs", bez likumīga pamata veica personu datu pārbaudi un iegūtās ziņas izpauda trešajai personai.
Valsts policijas amatpersonai piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tai skaitā aizliegums ieņemt noteiktu amatu.