Jāņu rītā aizsaulē devusies viena no Latvijas Leļļu teātra leģendām Dzidra Ādama
Jāņu rītā aizsaulē devusies viena no Latvijas Leļļu teātra leģendām – administratore un trupas vadītāja Dzidra Ādama (22.09.1933.–24.06.2026.) – kura veidojusi teātra repertuāru un organizējusi tā praktisko darbu vairāk nekā 40 gadu garumā, informē teātris.
Leļļu teātra galvenās administratores pienākumus Dzidra Ādama veica laikā no 1960. līdz 2001. gadam. Teātra direktora Jāņa Žīgura darbības laikā viņai bija uzticēti arī teātra pedagoga un literārās daļas vadītājas pienākumi. Šajā laikā viņa rūpējās par teātra repertuāra izvēli, pieskaņojot to audzināšanas un izglītības darbam skolās.
Neaptverami lielu darbu Dzidra Ādama veikusi teātra darba plānošanā un organizēšanā gan 60. gados, kad teātrī darbojās divas krievu un divas latviešu aktieru trupas, gan arī turpmākajās viņas darba desmitgadēs. Dzidras organizatoriskās prasmes sekmēja Latvijas Leļļu teātra viesizrādes citās PSRS republikās, veicinot atpazīstamību un starptautiskos sakarus. Sava darba mūža garumā viņa pieredzējusi 11 teātra direktorus, kas liecina par īpašu spēju saprasties un sadzīvot ar dažāda rakstura un temperamenta cilvēkiem, kā galveno mērķi saglabājot teātra izdzīvošanu, labo slavu un popularitāti.
Dzidra Ādama apbalvota ar vairākiem Kultūras ministrijas Goda rakstiem par ieguldījumu kultūras un mākslas popularizēšanā, bērnu un jaunatnes estētiskajā audzināšanā un Latvijas Leļļu teātra viesizrāžu organizēšanā, kā arī ar Kultūras ministrijas Atzinības rakstu "Par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Valsts Leļļu teātrī" 2000. gadā.
Teātrī Dzidru Ādamu atceras kā nosvērtu, pārliecinātu un vienmēr pozitīvi noskaņotu kolēģi, kura pratusi atrast risinājumu katrai problēmai un meklējusi radošus veidus, kā jebkuros apstākļos nodrošināt ieņēmumus teātra pastāvēšanai. Gan administratīvā, gan mākslinieciskā vadība vienmēr paļāvusies uz viņas ieteikumiem repertuāra sastādīšanā, lai teātra ekonomiskās un mākslinieciskās intereses saglabātu līdzsvaru. Dzidra savu dzīvi veltīja teātrim un tā saglabāšanai arī laikos, kad teātra pastāvēšana bija apdraudēta. 40 gadus viņa atbildīgi rūpējās par Latvijas Leļļu teātra organizatorisko, plānošanas un koordinēšanas mehānismu, bez kura teātra ikdiena nav iedomājama un iespējama. Vēl daudzus gadus pēc Dzidras aiziešanas pensijā kolēģi turpināja doties pie viņas pēc aizraujošiem teātra stāstiem, padoma un iedrošinājuma, ko viņa nekad neatteica, viesmīlīgi uzņemdama ciemiņus un saglabādama interesi par savu teātri līdz pat mūža galam.