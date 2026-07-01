Kīvesta, Florida 2009. gads ar sievu Kristīni un dēlu Markusu.

Kaspara Karlsona dzīve fotogrāfijās

Attēli no Kaspara Karlsona privātā arhīva.

Sabiedrība

Viss sākās ar banānu. Kā negaidīta aizraušanās ļāva Kasparam Karlsonam pamest bīstamo, bet labi atalgoto darbu Norvēģijā

Dana France

Jauns.lv

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Satieku Kasparu Karlsonu Liepājā viņa izvēlētā restorānā, kas atrodas iepretim koncertzālei "Lielais Dzintars". Sarunas laikā, klausoties viņa stāstā par pēdējos gados piedzīvoto, nebeidzu domāt - no kurienes viņā tik daudz enerģijas un pozitīvisma. Intervijas izskaņā viņš daļēji atbild uz manām pārdomām un saka - par spīti visām grūtībām, jādomā pozitīvi, jo viss notiek uz labu un, ja tu pats sevi sargāsi, tad arī Dievs sargās.

Viss sākās ar banānu. Kā negaidīta aizraušanās ļāv...
Foto: No personīgā arhīva
Kaspars Karlsons.
Kaspars Karlsons.

Pirmo reizi Kasparu intervēju pirms daudziem gadiem, kad viņš ar ģimeni no ASV bija atgriezies dzimtajā Liepājā un centās gūt panākumus uzņēmējdarbībā. Kopš tā brīža ir pagājis ilgs laiks, pa vidam piedzīvota pandēmija un sācies karš Ukrainā, taču Kaspars savā dzīvē nav stāvējis uz vietas.

Rūpēs par ģimenes labklājību, viņš apguvis jaunu, labi atalgotu profesiju, bet pēkšņa vēlme izpausties muzikāli, aizvedusi viņu līdz apbrīnas vērtai karjerai, ar ko viņš Latvijā nopelna tikpat un varbūt pat vairāk, nekā iepriekš strādājot smagu darbu Norvēģijā. Zemāk lasi, kā viss notika.

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