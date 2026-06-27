Cēsu kapsēta iekļauta Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā
Vēsturiskā Cēsu pilsētas kapsēta ir iekļauta Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā, informēja pašvaldība.
Iekļaušana Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācijas tīklā Cēsu kapsētu ierindo līdzās vairāk nekā 200 vēsturiski, mākslinieciski un kultūrvēsturiski nozīmīgām kapsētām visā Eiropā, tai skaitā tādām kapsētām kā Sanmikela Venēcijā, Bromptona Londonā un Perlašēza Parīzē.
Tāpat dalība Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācijas tīklā, pēc pašvaldībā paustā, Cēsīm paver iespējas veidot sadarbību ar citu Eiropas nozīmīgo kapsētu pārvaldītājiem, mantojuma speciālistiem, pētniekiem un pašvaldībām. Tas var palīdzēt piesaistīt jaunus partnerus un attīstīt kopīgus projektus kapsētas izpētei, pieminekļu konservācijai, vides labiekārtošanai, sabiedrības iesaistei un kultūras tūrisma piedāvājuma veidošanai.
Pašvaldībā uzsver, ka kapsētas nozīmību izceļ pēdējos gados sāktais revalorizācijas jeb mantojuma vietas funkcionālās un simboliskās vērtības apzināšanas un atjaunošanas darbs. Pašvaldība, Cēsu muzejs, pētnieki, restauratori un vietējā kopiena mērķtiecīgi atgriež ilgstoši novārtā atstāto vietu pilsētas dzīvē.
Inventarizācijas laikā dokumentēti vairāk nekā 800 saglabājušies kapu pieminekļi vai to fragmenti, un kapsētas tīmekļa vietnē "kapseta.cesis.lv" pieejama informācija par tās vēsturi un ap 650 identificētām personām, kuras šeit apbedītas. Daudzi no patlaban redzamajiem postījumiem ir padomju okupācijas laikā pieļautās pamestības un vandālisma sekas - salauzti krusti, bojātas kapu plāksnes, apgāzti pieminekļi.
Kopš 2024. gada kapsētā tiek vadītas tematiskas ekskursijas, atjaunoti pieminekļi, rīkotas restaurācijas meistarklases un organizēti pasākumi, kas mudina iedzīvotājus iepazīt šīs vietas vēsturi un vērtības. Savukārt kopš 2025. gada kapsētā notiek arī Kapsētas svētki, kas palīdz šo ilgi novārtā atstāto vietu no jauna ieraudzīt kā nozīmīgu Cēsu vēstures un piemiņas telpu.
Cēsu pilsētas kapsēta izveidota 1773. gadā pēc tam, kad aizliegta mirušo apbedīšana pilsētu baznīcās un pie tām esošajās kapsētās. Vairāk nekā divus gadsimtus tā bija viena no nozīmīgākajām Cēsu iedzīvotāju apbedījumu vietām.
Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācija ir pirms 25 gadiem dibināts Eiropas mēroga profesionāls tīkls, kas apvieno vēsturiski, mākslinieciski un kultūrvēsturiski nozīmīgu kapsētu pārvaldītājus. Asociācijas mērķis ir veicināt kapsētu saglabāšanu, pētniecību un pieejamību sabiedrībai, uzlūkojot tās kā būtiskas Eiropas kultūras mantojuma, vēstures un izglītības telpas.