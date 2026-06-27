Aculiecinieks iemūžinājis letālo avāriju pie Valgas, kurā gāja bojā Latvijas pilsonis.
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Šodien 12:16
Aculiecinieks iemūžinājis letālo avāriju pie Valgas, kurā gāja bojā Latvijas pilsonis
Igauņu medijs "Postimees" publicējis automašīnas videoreģistratora ierakstu, kurā redzams, kā trešdien Valgas apriņķī notika smaga ceļu satiksmes avārija, kurā dzīvību zaudēja Latvijas pilsonis.
Jau ziņots, ka negadījums notika trešdien plkst. 14.06 Valgas apriņķa Supas ciemā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, 50 gadus vecais vīrietis, vadot vieglo automašīnu "Volvo" ar Latvijas valsts reģistrācijas numura zīmi, ietriecās kravas automašīnas aizmugurē. Pēc sadursmes automobilis tika izmests pretējā braukšanas joslā, kur frontāli sadūrās ar vieglo automašīnu "Volkswagen".
Negadījumā bojā gāja 50 gadus vecais Latvijas pilsonis, bet trīs no četriem cilvēki, kuri atradās "Volkswagen", guva traumas un tika nogādāti slimnīcā. Kravas automašīnas vadītājs negadījumā nav cietis.
Videoreģistratora ieraksts, kas fiksējis sadursmes brīdi, publicēts Igaunijas medija "Postimees" tīmekļvietnē.