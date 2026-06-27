Vairākās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra saglabājas virs 20 grādiem
Vairākās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra saglabājas virs plus 20 grādiem, informēja Rīgas pašvaldības policija.
Vissiltākais ūdens joprojām ir Ķīšezerā un Bābelītī, kur ūdens temperatūra sasniegusi plus 22 grādus.
Daugavā pie Lucavsalas ūdens temperatūra sasniegusi plus 21 grādu, bet pie Ķīpsalas, Rumbulā Bolderājas karjerā ūdens temperatūra ir plus 20 grādi.
Savukārt peldvietās Rīgas jūras līcī ūdens ir vēsāks. Vecāķos un Vakarbuļļos ūdens temperatūra ir plus 17 grādi, bet Daugavgrīvā vien plus 16 grādi.
Iestājoties siltākam laikam, Latvijas ūdenstilpēs paaugstinās ūdens temperatūra, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.
Ceturtdienas rītā ūdens temperatūra Daugavā bija plus 20, plus 22 grādi, Latgales upēs - plus 15, plus 21 grāds.
Zemgales un Kurzemes upēs ūdens temperatūra ir no plus 17 līdz plus 22 grādiem, bet Vidzemes nedaudz vēsāks - plus 14, plus 19 grādi.
Ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens iesilis līdz plus 18, plus 22 grādiem.
Savukārt Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē ūdens iesilis līdz plus 15, plus 20 grādiem.
Tuvākajās dienās gaidāms sauss un silts periods, līdz ar to ūdens ūdenstilpēs sāks straujāk iesilt.