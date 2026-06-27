Pabeigta izmeklēšana lietā par vīrieša nolaupīšanu Talsu novadā
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par vīrieša nolaupīšanu Talsu novadā.
2025. gada 17. decembrī neilgi pirms pusnakts policijā saņemta informācija no medicīnas iestādes Talsos, ka kāds vīrietis ticis nolaupīts un viņam nodarīti miesas bojājumi. Policija par notikušo sāka kriminālprocesu un decembrī aizturēja visas trīs aizdomās turētās personas, kā drošības līdzekli piemērojot apcietinājumu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2025. gada 17. decembrī ap plkst. 22.20 trīs personas ieradās kāda vīrieša īpašumā Talsu novadā un, pielietojot vardarbību, sagrāba viņu un iepūta acīs piparu gāzi. Personas vīrietim iesita pa žokli, kā rezultātā vīrietis zaudēja samaņu, pēc kā viņam sasietas rokas un kājas un viņš aizvilkts uz transportlīdzekli. Vīrieti aizveda uz peldvietu, kur viņam ar dūri un metāla steku nodarīti miesas bojājumi. Pēc tam viņš izģērbts un atstāts upes malā.
Pēc personu aizturēšanas policijā tika iesniegts iesniegums par elektroinstrumentu zādzību, kas esot bijis par iemeslu, kāpēc personas izrēķinājās ar šo vīrieti. Policijā sākts kriminālprocess arī par zādzību un turpinās izmeklēšana. No visām trim aizdomās turētajām personām viena jau iepriekš bija nonākusi policijas redzeslokā saistībā ar nelegālo vielu apriti.
Policija krimināllietas materiālus ir nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.