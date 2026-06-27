Skandālā ierautais bijušais Jelgavas novada mērs uzsācis jaunu karjeru Ogres novadā
Bijušais Jelgavas novada mērs Madars Lasmanis uzsācis darbu Ogres novada pašvaldībā.
Kā liecina publiski pieejamie dati, Lasmanis turpmāk ieņems Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja amatu, nomainot šajā pozīcijā bijušo Aizsardzības ministrijas (AM) parlamentāro sekretāru Jāni Eglīti (NA). Jāpiemin, ka minētā pozīcija Ogres novada pašvaldībā ir salīdzinoši jauna. Tā, bijušā mēra Egila Helmaņa (NA) vadībā, tika izveidota 2023. gdaā pēc valdības maiņas.
Madars Lasmanis sāka pildīt Jelgavas novada mēra pienākumus 2023. gada 20. janvārī, tomēr divus gadus vēlāk, pēc publiska meņģēšanās skandāla, paziņoja par atkāpšanos no amata. Jau ziņots, ka 2024. gada martā publiskajā vidē izplatījās divdomīgs video, kurā tiešsaites Budžeta komisijas sēdes laikā politiķis bija pievērsās kādas sievietes kājām. Pēc publiskā skandāla daļa deputātu pieprasīja Lasmaņa demisiju.
"Viss šis video ir katra samaitātības pakāpes nepareiza interpretācija. Tajā video nav nekā tāda, par ko būtu sabiedrībā jākaunas vai mani jānosoda, vai man būtu no šīs sabiedrības vai kopienas jādodas prom, it kā es būtu izdarījis kādu asinsgrēku!” atbildot tiem, kas prasīja viņa atkāpšanos, tolaik atbildēja Lasmanis.
2024. gada 3. aprīlī Lasmanis paziņoja par atkāpšanos no Jelgavas novada mēra amata, bet 2025. gadā viņš kā partijas "Latvijas attīstībai" saraksta līderis pašvaldību vēlēšanās kandidēja uz vietu Jelgavas novada domē, bet netika ievēlēts.