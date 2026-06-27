Jauniešus aicina pieteikties 2027. gada valsts aizsardzības dienesta iesaukumiem
Aizsardzības ministrija aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 27 gadiem līdz 30. septembrim pieteikties valsts aizsardzības dienestam, lai to uzsāktu 2027. gada janvārī vai jūlijā.
Dienests sniedz iespēju gūt zināšanas un prasmes, kas būs vērtīgas arī turpmākajā dzīvē un civilajā karjerā, kā arī ieskatu militārajā karjerā un tās profesijās. Jauniešiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko dienesta veidu. Jūlija iesaukumā jauniešiem būs iespēja izvēlēties 11 mēnešu militāro dienestu Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vai Zemessardzes vienībās vai piecu gadu dienestu Zemessardzē, savukārt janvāra iesaukumā ‒ piecu gadu dienestu Zemessardzē vai piecu gadu rezerves virsnieka programmu, kas paredzēta augstskolu un koledžu studentiem. Lai pieteiktos brīvprātīgi, pilsoņi aicināti izmantot vienoto rekrutēšanas platformu: https://www.klustikaravirs.lv/valsts-aizsardzibas-dienests
2027. gadā 11 mēnešu ilgajā dienestā Nacionālajos bruņotajos spēkos iespējams uzņemt līdz 2800 personām, piecu gadu dienestā Zemessardzē ‒ līdz 600 personām, savukārt piecu gadu rezerves virsnieka programmā ‒ līdz 100 personām ziemas iesaukumā.
Valsts aizsardzības dienesta 11 mēnešu dienests tiks īstenots astoņās dienesta vietās: Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē Ādažos, Militārajā policijā Ādažos, Nodrošinājuma pavēlniecībā Ādažos, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē, Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē, Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā, Zemessardzes bataljonā Skrundā (militārajā bāzē “Mežaine”), kā arī militārajā bāzē “Sēlija”. Piesakoties brīvprātīgi, iespējams norādīt vēlamo dienesta vietu, kas tiek komplektēta rindas secībā.
Iesaucamie tiek aicināti brīvprātīgi pieteikties arī valsts aizsardzības dienesta piecu gadu dienestam Zemessardzē vai piecu gadu rezerves virsnieka programmā, tādējādi nodrošinot, ka netiks pakļauti atlasei pēc nejaušības principa uz 11 mēnešu dienestu. Piecu gadu dienests Zemessardzē ik gadu jāpilda vismaz 28 dienas. Dienesta laikā Zemessardzē karavīri apgūs pamatapmācības kursu, iegūs zināšanas un prasmes kolektīvajā apmācībā, kā arī kvalifikācijas kursus atbilstoši militārajai specializācijai. Piesakoties piecu gadu valsts aizsardzības dienestam Zemessardzē, ir iespēja izvēlēties dzīvesvietai tuvāko dienesta vietu: Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 19. kaujas nodrošinājuma bataljonu, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 26. kājnieku bataljonu, Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljonu, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štābu.
Jaunums Zemessardzes piecu gadu programmā ir intensīvais kurss, kas notiks Zemessardzes 19. kaujas nodrošinājuma bataljonā. Paredzēts, ka apmācības vismaz 28 dienu apjomā notiks vienā nepārtrauktā laika periodā (katru gadu) ‒ aptuveni viena mēneša garumā. Intensīvais kurss ir īpaši piemērots un paredzēts sportistiem, studentiem, Latvijas pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo ārzemēs, un citiem interesentiem, kuri vēlas veikt dienesta pienākumu izpildi vienā nepārtrauktā laika periodā gada ietvaros. 2027. gadā intensīvais kurss plānots no 29. jūnija līdz 27. jūlijam.
Augstskolu un koledžu studentiem paredzētajā piecu gadu rezerves virsnieka programmā kopējais apmācību un dienesta uzdevumu izpildes laiks nav mazāks par 180 dienām (šobrīd programmas apguve plānota 214 dienas). Dienesta laikā karavīri apgūs pamatapmācības kursu, jaunākā instruktora kursu Dobelē, kā arī rezerves vada komandiera kursu Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, apgūstot spēju patstāvīgi pildīt vada komandiera pienākumus un uzdevumus. Piesakoties rezerves virsnieka programmā, ir iespēja izvēlēties dzīvesvietai tuvāko dienesta vietu: Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 19. kaujas nodrošinājuma bataljonu, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 26. kājnieku bataljonu, Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljonu vai Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štābu.
Atgādinām, ka, brīvprātīgi piesakoties, pilsoņi netiek pakļauti tālākai atlasei pēc nejaušības principa nākamajos iesaukumos. Brīvprātīgi pieteikušies 11 mēnešu dienesta karavīri saņems ikmēneša kompensāciju 600 eiro apmērā, kā arī visi valsts aizsardzības dienesta karavīri saņem atvaļināšanās kompensāciju ‒ 1100 eiro. Savukārt valsts aizsardzības dienesta piecu gadu Zemessardzes karavīri un piecu gadu rezerves virsnieka programmas karavīri saņems kompensāciju par dienām, kurās tiks pildīts dienests, kā arī šajās dienās tiks nodrošināta ēdināšana vai uzturdevas kompensācija.
Būtisks ieguvums ir iespēja pēc sekmīgas 11 mēnešu dienesta noslēgšanas brīvprātīgajiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem pretendēt uz studijām budžeta vietās valsts augstskolās un koledžās klātienes un neklātienes studiju programmās, ja jaunietis atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumu minimālajām prasībām.
Ja pēc brīvprātīgās pieteikšanās noslēguma nepieciešamais karavīru skaits netiks sasniegts, trūkstošo sastāvu 11 mēnešu dienestam Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku un Zemessardzes vienībās komplektēs, veicot atlasi pēc nejaušības principa.
Valsts aizsardzības dienests sniedz iespēju pilsoņiem iegūt zināšanas un sapratni par valsts aizsardzību, uzlabot individuālās iemaņas, kā arī piedalīties valsts aizsardzības stiprināšanā.