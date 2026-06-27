Cilvēki Majoru pludmalē.
Sabiedrība
Šodien 07:59
Brīdina par +31 grāda karstumu šodien Latvijā
Sestdien gaiss Latvijā iesils līdz +31 grādam, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Centrālajos rajonos gaiss iesils līdz +26…+31 grādam, bet vietām piekrastē un Vidzemē līdz +21...+25 grādiem.
Teritorijas lielākajā daļā uzspīdēs saule, mākoņi debesis biežāk aizklās valsts austrumos, kur lokāli būs novērojams lietus. Vējš saglabāsies lēns.
Arī galvaspilsētā gaidāma sausa un saulaina diena. Vējš turpinās pūst lēni, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap +30 grādiem.