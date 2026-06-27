Brīdina par +31 grāda karstumu šodien Latvijā
Foto: LETA
Cilvēki Majoru pludmalē.
Sabiedrība

Brīdina par +31 grāda karstumu šodien Latvijā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Sestdien gaiss Latvijā iesils līdz +31 grādam, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Brīdina par +31 grāda karstumu šodien Latvijā...

Centrālajos rajonos gaiss iesils līdz +26…+31 grādam, bet vietām piekrastē un Vidzemē līdz +21...+25 grādiem.

Teritorijas lielākajā daļā uzspīdēs saule, mākoņi debesis biežāk aizklās valsts austrumos, kur lokāli būs novērojams lietus. Vējš saglabāsies lēns.

Arī galvaspilsētā gaidāma sausa un saulaina diena. Vējš turpinās pūst lēni, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap +30 grādiem.

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