No zemenēm līdz gailenēm! Ieskaties, cik maksā vasaras labumi Latvijas zemnieku nakts tirgū
Vasaras raža Latvijas zemnieku nakts tirgū šobrīd ir pašā pilnbriedā — uz letēm rindojas gurķi, kabači, zirnīši, zemenes, avenes, ķirši, ...
FOTO: Palūko, kas un par kādām cenām nopērkams Latvijas zemnieku nakts tirgū
Vasaras raža Latvijas zemnieku nakts tirgū šobrīd ir pašā pilnbriedā — uz letēm rindojas gurķi, kabači, zirnīši, zemenes, avenes, ķirši, kartupeļi, gailenes un pat lauku olas. Kā novēroja Jauns.lv, tirgū valda īsta sezonas noskaņa: kastes pilnas ar ogām, zaļumi sasieti kuplos saišķos, bet cenas pierakstītas gan drukātās, gan ar roku rakstītās zīmītēs.
Tirgū dārzeņu piedāvājums ir gana plašs. Gurķi maksā aptuveni 2 līdz 2,50 eiro kilogramā, kabačus iespējams iegādāties par 1,50 līdz 2,50 eiro kilogramā, savukārt kāposti — par 1,50 eiro kilogramā. Latvijas zaļumi tirgū maksā ap 0,70 eiro par buntīti, bet burkānu buntīte aptuveni 2 eiro.
Īpaši pamanāms ir zirnīšu piedāvājums. Saldie Latvijas zirnīši tirgū tiek pārdoti par 10 eiro kilogramā. Pie vienas no kastēm tirgotāji pat pielikuši humoristisku uzrakstu: “Brīdinājums — rodas atkarība”, norādot, ka svaigi zirnīši ir viena no tām vasaras garšām, kurai grūti paiet garām.
Ogu cenas ir dažādas. Latvijas zemenes tirgojas gan par 5,50 eiro kilogramā, gan par 8 eiro kilogramā. Avenes tiek tirgotas par 2,50 eiro kastītē, savukārt mazās meža zemenes maksā līdz pat 16 eiro, atkarībā no iepakojuma lieluma.
Ķiršu sezonā izvēle tirgū ir ļoti plaša. Ķiršu cenas no 4,50 līdz 5,90 eiro kilogramā. Blakus ķiršiem tirgū nopērkamas arī mellenes — parastās mellenes maksā 5,50 eiro, bet lielmellenes jau 6,90 eiro.
No sezonas gardumiem netrūkst arī sēņu. Gailenes tirgū saliktas stikla burkās un kastēs, un pie tām redzamas cenas 5 un 10 eiro — acīmredzot atkarībā no trauka izmēra. Tas jau skaidri signalizē, ka vasaras sēņu sezona ir sākusies.
Pircējiem pieejami arī kartupeļi — maisos redzamās cenas ir 1,60 un 1,80 eiro kilogramā. Savukārt lauku olas tiek tirgotas par 3,50 eiro par 10 gabaliem.
Kopumā tirgus šobrīd izskatās ļoti vasarīgs un bagātīgs — ar Latvijas ogām, zaļumiem, zirnīšiem un dārzeņiem, kā arī ievestiem sezonas augļiem. Cenas atšķiras atkarībā no tirgotāja, izcelsmes un produkta kvalitātes, taču viens ir skaidrs – pircējiem izvēles netrūkst.