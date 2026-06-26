Lācis Zvejniekciemā paviesojies divos privātīpašumos.
Sabiedrība
Šodien 22:50
Zvejniekciemā manītais lācis ieklīdis privātīpašumos; pašvaldība brīdina iedzīvotājus
Saulkrastu novadā satraukumu izraisījis lācis, kas manīts Zvejniekciemā, kempinga “Jūras priede” apkārtnē.
Saulkrastu novada pašvaldības policija informē, ka lācis ir bijis Zvejniekciemā, kur tas paviesojies divos privātīpašumos. Šobrīd dzīvnieks ir devies uz blakus esošo Limbažu novadu.
Vietvara aicina iedzīvotājus un atpūtniekus ievērot piesardzību un bez nepieciešamības neuzturēties un nestaigāt pa minēto teritoriju un tās apkārtni.