Zvejniekciemā manītais lācis ieklīdis privātīpašumos; pašvaldība brīdina iedzīvotājus
Foto: Alise Veidere
Lācis Zvejniekciemā paviesojies divos privātīpašumos.
Sabiedrība

Zvejniekciemā manītais lācis ieklīdis privātīpašumos; pašvaldība brīdina iedzīvotājus

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Jauns.lv

Saulkrastu novadā satraukumu izraisījis lācis, kas manīts Zvejniekciemā, kempinga “Jūras priede” apkārtnē.

Zvejniekciemā manītais lācis ieklīdis privātīpašum...

Saulkrastu novada pašvaldības policija informē, ka lācis ir bijis Zvejniekciemā, kur tas paviesojies divos privātīpašumos. Šobrīd dzīvnieks ir devies uz blakus esošo Limbažu novadu.

Vietvara aicina iedzīvotājus un atpūtniekus ievērot piesardzību un bez nepieciešamības neuzturēties un nestaigāt pa minēto teritoriju un tās apkārtni.

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