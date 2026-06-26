"Tur izskatās, ka bez variantiem": atklājas jauni apstākļi par smago sadursmi, kurā gāja bojā BMW vadītāja
Uz autoceļa “Baltezers–Saurieši” notikusī traģiskā frontālā sadursme, kurā dzīvību zaudēja 38 gadus veca BMW vadītāja, arvien atklāj jaunus apstākļus.
Notikušajai avārijai bija vairāki aculiecinieki, kuri pēc frontālās sadursmes nekavējoties metās palīdzēt abu spēkratu vadītājiem. Diemžēl 38 gadus veco BMW vadītāju glābt vairs neizdevās — sieviete pēc trieciena bija izmesta no automašīnas un atradās blakus smagi bojātajam spēkratam.
"Skatījāties tādu filmu "Galamērķis" vai "Ceļa gals", uz šosejas Ādaži–Salaspils, vairāk nekā skaidrs baļķvedējs guļ ar baļķiem; ceru, ka visi sveiki un veseli. Apgāzusies visa mašīna, izjaukta. Pajauna mašīna, briesmīgā stāvoklī, jūs jau redzējāt. Tur izskatās, ka bez variantiem," tā TV3 raidījumam "Degpunktā" notikušo komentē aculiecinieks.
Aptuveni 30 gadus vecais kravas automašīnas vadītājs vidēji smagā stāvoklī, pie samaņas un ar politraumu tika nogādāts slimnīcā. Precīzi negadījuma apstākļi vēl tiks noskaidroti, tostarp arī tas, vai BMW vadītāja bija piesprādzējusies, jo trieciena rezultātā sieviete tika izmesta no automašīnas. Tomēr jau pašlaik zināms, kādēļ notika sadursme — fūre pēkšņi mainīja braukšanas trajektoriju.
Pēdas uz ceļa seguma un apkārt izmētātie riepas gumijas gabali norāda, ka kravas automašīnai, visticamāk, pārplīsusi riepa. Pēc tam šoferis, iespējams, zaudējis kontroli pār spēkratu, kā rezultātā fūre iebraukusi pretējā braukšanas joslā.