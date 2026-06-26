Eksperts atklāj satraucošas detaļas par LVM kiberuzbrukumu: izmantota gadiem neatjaunota programmatūra
Kiberuzbrukumā AS "Latvijas valsts meži" (LVM) hakeris izmantoja pat septiņus gadus neatjaunotu programmatūras ievainojamību, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Panorāma" pastāstīja kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš.
"Diezgan skaidri varam redzēt, ka viņš ir izmantojis ļoti daudz ievainojamības dažādās programmatūrās. Pati galvenā, ar ko viņš sāka, bija "GEO", kurā bija divus gadus veca ievainojamība, kurai vajadzēja būt novērstai. Cik es zinu no iekšējās informācijas, tad gandrīz uz visiem serveriem esot bijusi uzlikta jaunākā versija, bet uz viena servera palikusi [vecā versija]. Šis serveris tad arī tika izmantots," sacīja Strazdiņš.
Viņš teica, ka pēc tam tālāk izmantota vēl virkne ievainojamību dažādās vecās programmatūrās, un viena ievainojamība ir pat no 2019. gada, kas nozīmē, ka septiņus gadus nav atjaunināta programmatūra.
Strazdiņš akcentēja, ka uzbrucējs esot atstājis uz serveriem arī ļaunatūru.
Pēc "Panorāmas" vēstītā, hakeris ir ne tikai nošifrējis visus datus, bet arī izdzēsis rezerves kopijas.
Strazdiņš arī atklāj, ka hakeris savā rakstā, kurā aprakstīts uzbrukums, konkrēti pasaka, ka, lai atgūtu šos datus, tātad iegūtu atslēgu, ar kuru atšifrēt visus šifrētos datus, ir jāsazinās ar viņu. "Viņš ir atstājis arī savu "Signal" un citu platformu kontaktus. Līdz ar to viņš prasa izpirkumu. Tas ir tas, kā viņš dzīvo," uzsvēra Strazdiņš.
Uzbrucējam interesē nauda, un nevar izslēgt iespējamību, ka viņš izgūto informāciju var mēģināt pārdot arī Latvijai nelabvēlīgām valstīm, pieļāva Strazdiņš.
Atbildību par šo uzbrukumu uzņēmies ārvalstu finansiāli motivēts izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums, kurš līdzīgas darbības veicis arī pret citu valstu uzņēmumiem un valsts iestādēm, informēja kiberincidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv".
Institūcijā norāda, ka, reaģējot uz kiberdrošības incidentu, kas skāris LVM infrastruktūru, "Cert.lv" turpina sniegt atbalstu kapitālsabiedrībai incidenta izmeklēšanā un seku novēršanā. Apzinoties, ka uzbrucējs ir nopludinājis uzbrukuma rezultātā iegūtos kapitālsabiedrības datus, "Cert.lv" veic arī detalizētu noplūdušās informācijas analīzi, lai identificētu iespējamos papildu kaitējuma vektorus.
LVM un visas trešās puses, kurām "Cert.lv" saskata iespējamu apdraudējuma potenciālu šī incidenta ietekmē, nekavējoties tiek apziņotas, un tām tiek nodrošinātas neatliekamo un preventīvo darbību rekomendācijas, min "Cert.lv".
Patlaban LVM informācijas tehnoloģiju (IT) komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmuma iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību, piektdien informēja LVM IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins.
Viņš arī norādīja, ka daļa sistēmu jau ir pieejamas darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešamas komunikācijai ar sadarbības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu "LVM GEO" un "Mednis" darbības atjaunošana, ko izmanto atpūtnieki, mednieki un meža nozares darbinieki.
Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas LVM uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas - "LVM GEO", karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne "Mednis". Tāpat ir atslēgtas arī vairākas LVM iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar LVM pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem.
"Cert.lv" vadītāja Baiba Kaškina ir izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums. Uzbrucējs nosacīti neslēpjas - lai arī viņa personība nav zināma, viņš savas darbības aprakstījis kādā hakeru forumā, kurā lielījies ar "trofejām". Līdzīgi tas uzbrucis arī citiem uzņēmumiem citviet pasaulē.
Uzņēmums ir vērsies Valsts policijā saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu.