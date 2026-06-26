Saņemta informācija par iespējamu lāča klātbūtni kempinga "Jūras priede" apkārtnē.
Sabiedrība
Šodien 20:36
Pie kempinga “Jūras priede” iespējams manīts lācis
Saulkrastu novada pašvaldības policija ir saņēmusi informāciju par iespējamu lāča atrašanos Zvejniekciemā, kempinga "Jūras priede" apkārtnē, vietnē "Facebook" vēsta pašvaldība.
Vietvara aicina iedzīvotājus un atpūtniekus ievērot piesardzību un bez nepieciešamības neuzturēties un nestaigāt pa minēto teritoriju un tās apkārtni.
Par turpmāko situācijas attīstību pašvaldība sola informēt, tiklīdz būs pieejama jauna informācija.