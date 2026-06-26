Pie kempinga “Jūras priede” iespējams manīts lācis
Foto: Shutterstock
Saņemta informācija par iespējamu lāča klātbūtni kempinga "Jūras priede" apkārtnē.
Sabiedrība

Pie kempinga “Jūras priede” iespējams manīts lācis

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Saulkrastu novada pašvaldības policija ir saņēmusi informāciju par iespējamu lāča atrašanos Zvejniekciemā, kempinga "Jūras priede" apkārtnē, vietnē "Facebook" vēsta pašvaldība.

Pie kempinga “Jūras priede” iespējams manīts lācis...

Vietvara aicina iedzīvotājus un atpūtniekus ievērot piesardzību un bez nepieciešamības neuzturēties un nestaigāt pa minēto teritoriju un tās apkārtni.

Par turpmāko situācijas attīstību pašvaldība sola informēt, tiklīdz būs pieejama jauna informācija.

Tēmas

FacebookSaulkrastiSaulkrastu novads

Citi šobrīd lasa