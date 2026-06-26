Eksāmenu sertifikātu publicēšanā radušies tehniski traucējumi; IZM mierina skolēnus un vecākus
Neskatoties uz šodien piedzīvotajiem tehniskajiem traucējumiem pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu publicēšanā, visiem interesentiem, kuri vēlējās tos iegūt, tāda iespēja šodien nodrošināta, pavēstīja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).
Tajā atgādina, ka no šodienas plkst. 9 vecākiem un skolēniem ir pieejami 2025./2026. mācību gada pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti. Lai apskatītu rezultātu un saņemtu centralizēto eksāmenu sertifikātus, plkst. 9 vienlaikus pieslēdzās ļoti daudz cilvēku, kas izraisīja portālu "Latvija.lv" un "eksameni.gov.lv" lēnāku darbību un prasīja ilgāku gaidīšanas laiku.
Tāpat šorīt tika novēroti tehniski izaicinājumi portālā "eksameni.gov.lv".
Portālā "eksameni.gov.lv" skolēniem ir pieejami pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti. Savukārt pilngadīgie skolēni un nepilngadīgo skolēnu vecāki centralizēto eksāmenu sertifikātus un rezultātus var iegūt arī "Latvija.lv".
Izglītības iestādes eksāmenu sertifikātus var iegūt, pieslēdzoties Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmai.
Vienlaikus IZM turpina darbu, lai pilnveidotu un uzlabotu sistēmu darbību, uzsver ministrijā.
Ministrijā arī atgādina, ka no rītdienas Rīgā, izmantojot portālā "Latvija.lv" pieejamo pakalpojumu "Pieteikšanās uzņemšanai izglītības iestādēs", sāksies elektroniska pieteikšanās uzņemšanai galvaspilsētas vidusskolu 10. klasēs.
Pieteikšanās ilgs ne mazāk kā piecas kalendārās dienas. Katrai izvēlētai izglītības iestādei jāveido atsevišķs pieteikums. Īpaša uzmanība jāpievērš izvēlēto izglītības programmu norādīšanai prioritārā secībā.
IZM arī uzsver, ka vecākiem nav jāuztraucas par pieteikuma iesniegšanu uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Kamēr pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā, tā iesniegšanas laiks neietekmē iespējas iegūt vietu izvēlētajā skolā.
Ņemot vērā gaidāmo lielo interesi par pakalpojumu, kura nodrošināšanā tiek izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes fizisko personu reģistra un IZM Valsts izglītības informācijas sistēmu dati, portālā "Latvija.lv" tiks aktivizēts virtuālās rindas risinājums.