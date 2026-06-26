“Sajūta, it kā būtu pēdējais brīdis evakuēties”: iznīcinātāju manevri virs Rīgas satraukuši iedzīvotājus
Piektdien virs Rīgas vairākas minūtes lidinājās Ungārijas Gaisa spēku “Gripen” iznīcinātāji, kas piedalīsies sestdien un svētdien Spilves lidlaukā notiekošajā aviošovā. Lai gan pārlidojumi bija saistīti ar gaidāmo pasākumu, daudziem rīdziniekiem tie izraisīja nevis sajūsmu, bet gan satraukumu.
Sociālajā tīklā "X" vairāki iedzīvotāji atzina, ka pēkšņā iznīcinātāju parādīšanās virs pilsētas radījusi ļoti nepatīkamas sajūtas. Daļa cilvēku nesaprata, vai notiek aviošova mēģinājums, vai arī kāds nopietnāks incidents.
Reaktīvās ❤️ virs Rīgas pirmās slimnīcas un Kimmel kvartāla ✈️ pic.twitter.com/bNkpVvNLhc— Normunds Šlitke 🙏🇺🇦 (@NormundsS) June 26, 2026
“Tādus manevrus gaisā meta, ka i nesaprast — izklaidējās vai centās ko noķert...” rakstīja kāda sociālo tīklu lietotāja. Cita piebilda, ka sajūtas bijušas tik neomulīgas, ka draudzenei pat ieteikusi labāk nedoties tajā virzienā.
Īpaši spilgti situāciju raksturoja kāda Iļģuciema iedzīvotāja: “Skaņa tāda, it kā būtu pēdējais brīdis evakuēties.” Arī citi norādīja, ka iznīcinātāji virs pilsētas lidojuši pietiekami ilgi, lai radītu trauksmi. “Man burtiski tikko virs mājas gandrīz nolidoja. Sajūtas ne pārāk labas. Un diezgan ilgi lidoja,” rakstīja kāds komentētājs.
Vairāki cilvēki sociālajos tīklos pauda neizpratni par to, kāpēc par šādiem pārlidojumiem nav bijis skaidra un savlaicīga brīdinājuma. “Ir, bet kur bija par to ziņa?” jautāja kāda lietotāja, reaģējot uz pieņēmumu, ka lidojumi saistīti ar aviācijas šovu.
Līdzīgi noskaņoti bija arī citi komentētāji. “Par šo gan varēja būt savlaicīgs apraides paziņojums. Kad ugunsdzēsēji taisa sirēnas, taču vienmēr ir brīdinājums,” norādīja viens no sociālo tīklu lietotājiem. Savukārt cits rakstīja, ka parasti Latvijas armija brīdina par zemiem pārlidojumiem, bet šoreiz šāda informācija acīmredzot daudziem nebija pamanāma.
Par šo gan varēja būt savalaicīgs apraides paziņojums.— Aivars (@Borovkovs) June 26, 2026
Kad ugunsdzēsēji taisa sirēnas, taču vienmēr ir brīdinājums.
Daži iedzīvotāji atzina, ka, dzirdot iznīcinātājus, uzreiz devušies pārbaudīt, vai nav izskanējis kāds oficiāls paziņojums. “Vienu brīdi baigi neomulīga sajūta palika, kad ilgāku laiku iznīcinātājs/i riņķo tuvumā lidlaukam. Ienācu paskatīties, vai Latvijas armija par kaut kādu notikumu neziņo,” rakstīja kāds komentētājs.
Vienlaikus daļa sociālo tīklu lietotāju centās situāciju skaidrot mierīgāk, norādot, ka iznīcinātāji, visticamāk, gatavojas aviošovam. Citi situāciju komentēja ironiski: “Nelido — slikti, lido — atkal slikti.”
NATO nav - slikti, NATO lidinās LV gaisa telpā - atkal slikti 😁 jūs priecājieties, ka viņi te atrodas kaut kādā kapacitātē. pic.twitter.com/AqQiRlSE9z— Atis Ozo (@AtlasDynam1cs) June 26, 2026
Tikmēr NBS informē, ka arī svētdien virs Rīgas un arī virs Lielvārdes būs vērojami sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi.