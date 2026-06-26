Mikroautobusā ar viltotu Latvijas armijas auto numurzīmi pārvadātas 11 nelikumīgi robežu šķērsojušas personas
Piektdien, 26. jūnijā, Krāslavas novadā robežsargi aizturēja likumpārkāpēju, kurš pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas. Pārkāpējs noziedzīgajām darbībām izmantojis mikroautobusu ar viltotu valsts numurzīmi, kas atbilst īstai Latvijas armijas automašīnai.
Robežsargi Skaistas pagastā uz ceļa pamanīja kādu Volkswagen markas mikroautobusu, kuru vadīja Igaunijas pilsonis, bet blakus atradās vēl viens Igaunijas pilsonis. Pārbaudot mikroautobusu, tā salonā konstatētas 11 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Tāpat noskaidrots, ka transportlīdzekļa numurzīme ir viltota un tā atbilst īstai Latvijas armijas automašīnai.
Pret pārvadātājiem tiks uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta 31. daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
11 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 89 kriminālprocesus (no kuriem 26 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 77 personām.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kura ietvaros Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas – Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu.
Tāpat valsts robežas drošības stiprināšanā nozīmīga loma ir vietējo iedzīvotāju modrībai un savlaicīgai informācijas sniegšanai par aizdomīgām aktivitātēm pierobežas teritorijās. Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri atbalsta robežsargus, ziņojot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem.
Gadījumos, kad iedzīvotāji konstatē personas vai personu grupas, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas etniskajai un nacionālajai piederībai (ārējais izskats liecina, ka personas var būt trešo valstu pilsoņi), aicinām nekavējoties informēt Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonas, izmantojot Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112 (24 stundu režīmā) vai sazinoties ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes operatīvo dežurantu tālr. 65403777, mob. 22020361, e-pasts: dap.od@rs.gov.lv.