Satraukums Rīgā: iedzīvotājus izbiedē dārdoņa debesīs. Kas tas bija?
Piektdienas pēcpusdienā daudzus rīdziniekus, jo īpaši galvaspilsētas centrā, pamatīgi satrauca ļoti skaļš troksnis debesīs. Sociālajos tīklos zibenīgi izplatījās aculiecinieku jautājumi un versijas par to, kas īsti notiek virs pilsētas.
Kā liecina ieraksti mikroblogošanas vietnē "X", galvaspilsētas iedzīvotāju vidū satraukumu radīja lidmašīnu radīta dārdoņa debesīs. Aculiecinieki ziņoja, ka troksnis bijis labi dzirdams Rīgas centrā, savukārt citiem izdevies pamanīt arī pašus lidojumus.
"Virs Spilves interesantus manevrus veica," savos novērojumos dalījās kāds "X" lietotājs. Lidojumi nav palikuši nepamanīti arī citviet pilsētā. "Pilsētā arī šovs sanāca," piebilda kāda platformas "X" lietotāja.
Reaktīvās ❤️ virs Rīgas pirmās slimnīcas un Kimmel kvartāla ✈️ pic.twitter.com/bNkpVvNLhc— Normunds Šlitke 🙏🇺🇦 (@NormundsS) June 26, 2026
Reaģējot uz iedzīvotāju satraukumu, portāls Jauns. lv vērsās Aizsardzības ministrijā (AM). Ministrijā norādīja, ka tie bija sabiedroto spēku iznīcinātāji, kas atradās ceļā uz Spilves lidlauku, kur jau rīt, 27. jūnijā, norisināsies aviošovs.
26. un 27. jūnijā virs Rīgas un Lielvārdes būs vērojami sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi. pic.twitter.com/6vGejHwvsI— NBS (@Latvijas_armija) June 26, 2026